Коронавирус в Башкирии: Заразился биатлонист сборной; ситуация с ковид-больными в колониях

Сборную России по биатлону изолировали в Финляндии, после того как уфимский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Еще 417 человек заболели пневмонией, 135 — коронавирусом, информировал 25 ноября Минздрав Башкирии. Из них 31 новый случай COVID-19 выявлен в Уфе, 30 – в Туймазинском районе, 17 — в Кумертау и по 9 — в городах Октябрьском и Салавате. Общее число заболевших в республике с начала пандемии составило 13 581 человек. На сегодня в стационарах республики проходят лечение 393 ковид-больных. В тяжелом состоянии 36 человек, 13 из них подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся от коронавируса почти полторы тысячи зараженных. «Новых случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано и по-прежнему составляет 76 человек», — подчеркнули в Минздраве.

Нет случаев смерти от COVID-19 и в исправительных учреждениях УФСИН Башкирии. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что в исправительных учреждениях республики осужденным, заболевшим коронавирусом, не в полной мере оказывают медпомощь, один из них якобы на днях скончался от ковида в колонии. «Башинформу» в пресс-службе УФСИН по РБ пояснили, что эпидобстановка в учреждениях республиканской уголовно-исполнительной системы остается стабильной, случаев смерти от коронавируса не допущено. «Проводится весь перечень противоэпидемических мероприятий. Учреждения в полном объеме обеспечены медикаментами и профильными лекарственными препаратами», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ситуацию с неучтенными COVID-больными в РКБ им. Куватова прокомментировал Минздрав Башкирии. Ранее Роспотребнадзор в ходе проверки с 1 сентября по 2 октября выявил, что больница не предоставляла в ведомство информацию о 1414 положительных результатах исследований на COVID-19 и нарушал санэпидправила. За это суд оштрафовал клинику на 200 тысяч рублей. Как пояснила «Башинформу» руководитель пресс-службы ведомства Софья Алешина, все эти случаи вошли в официальную статистику Башкирии по коронавирусу. «Дело в том, что те списки, которые просил предоставить Роспотребнадзор РБ, были представлены не в должном порядке, как того хотело надзорное ведомство… То есть информация подавалась в общем ключе, к примеру, 1000 тестов проведено, 10 человек выявлено», — пояснила представитель Минздрава и добавила, что больница будет обжаловать решение суда.

В разы увеличились звонки в Антиковидный центр Башкирии. Об этом 25 ноября «Башинформу» заявила руководитель колл-центра Римма Утяшева. «В понедельник к нам поступило порядка 1,5 тысячи обращений, во вторник — почти 1,7 тысячи. Уверена, сегодня звонков будет не меньше. Причем звонят нам не только из Башкирии, но и из других регионов страны, — отметила она. — Звонят земляки, волнуются за своих родных. Люди обращаются к нам, уже зная, что мы им поможем». Центр заработал 16 ноября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» по инициативе главы РБ. С 8 до 20 часов любой может позвонить по номеру в Уфе: 218-19-19 и получить квалифицированную помощь.

В Стерлитамаке достраивают новый инфекционный центр. Строительство ковид-госпиталя, где сейчас круглосуточно работают почти тысяча человек, вышло на финишную прямую. Больница в 14 тысяч кв. метров примет первых пациентов уже в декабре. «Внутри корпусов идет зашивка перегородок, потолков, прокладка внутренних инженерных сетей, приступили к отделочным работам, продолжается монтаж систем отопления. Снаружи завершаем работы по благоустройству, идет асфальтирование дорог внутри больницы и объездной дороги. Идут работы по фасадам, ведем облицовку. Приступаем к пусконаладке очистных сооружений. Начало поступать оборудование, рентген-кабинет, компьютерный томограф, аппараты ИВЛ», — рассказал 25 ноября прораб стройки Александр Гуляев. Здесь будет 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость может достигать 300 пациентов. Также предусмотрели родильное и детское отделения, хирургический блок, баклабораторию, отделение томографии и вертолётную площадку.

Все ограничения, связанные с COVID-19, продлили до 1 января 2022 года. Речь идет о продлении таких ограничений, как обязательный масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, обязательная самоизоляция контактных лиц и другие. Также сохраняются меры по проведению термометрии и дезинфекции на рабочих местах, запрет на массовые мероприятия в учебных заведениях, говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Бабиков сдал положительный тест на COVID-19: сборная России по биатлону изолирована. 25 ноября стало известно, что выступление сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону под угрозой срыва. Уфимский спортсмен Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Положительные результаты также у двух врачей и массажиста команды, сообщают СМИ. В связи с этим россияне были изолированы в финском Контиолахти, где уже в пятницу стартуют соревнования. Сообщается, что решение о выступлении российской сборной будет принято сегодня, 26 ноября.

Госпитализирован с коронавирусом и худрук театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Всего в России зафиксировано 2 162 503 случая заражения. За сутки в стране от ковида умерли 507 человек — это максимум за пандемию, за весь период — 37 538. В мире число выявленных случаев заражения превысило 60 млн, умерли 1 414 513 человек. В Турции зафиксировали третий пик пандемии.

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