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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Роспотребнадзор продлил все ограничения, связанные с COVID-19, до 1 января 2022 года

ОБЩЕСТВО

Все карантинные и профилактические мероприятия, связанные с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, продлеваются в России до 1 января 2022 года. В постановлении Роспотребнадзора речь идет о продлении таких ограничений, как обязательный масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, обязательная самоизоляция контактных лиц и другие.

Также сохраняются меры по проведению термометрии и дезинфекции на рабочих местах, запрет на массовые мероприятия в учебных заведениях.

Изменения коснулись также срока проведения тестов на наличие COVID-19 – он ограничен 48 часами, а также правил выписки пациентов из стационаров на амбулаторное лечение. Теперь для выписки из больницы не нужно дожидаться получения отрицательного результата ПЦР-теста. Исключение составляют люди, которые проживают в коммунальной квартире, общежитии или гостинице, а также в учреждении социального обслуживания с круглосуточным пребыванием.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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