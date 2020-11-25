Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с неучтенными COVID-заболевшими в РКБ Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкирии, после того, как в СМИ появилась информация о 1414 неучтенных РКБ имени Куватова случаях заболевания коронавирусом, взволновал вопрос статистики. А именно, где эти случаи? Учитывались или нет в ежедневных официальных данных? Как пояснила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РБ Софья Алешина, все эти случаи вошли в официальную статистику, а также подчеркнула, что больница будет обжаловать решение суда.

Напомним, Кировский районный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей РКБ имени Куватова за неучтенных COVID-заболевших и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В суде пояснили, что Роспотребнадзор по республике в ходе проверки с 1 сентября по 2 октября этого года выявил нарушения — больница не предоставляла в ведомство информацию о положительных результатах исследований на COVID-19.

«Эти люди были занесены в официальную статистику Башкортостана. Дело в том, что те списки, которые просил предоставить Роспотребнадзор РБ, были представлены не в должном порядке, как того хотело надзорное ведомство. Между тем, Роспотребнадзор не предоставил защищённые каналы для предоставления персональных данных пациентов, тогда как в отчетной форме по принятию информации у них было вплоть до полных ФИО, прописки, места жительства. Соответственно, так как не было предоставлено защищённого канала, а в письменном виде заказным письмом они отчеты и данные не принимали, то лаборатория РКБ имени Куватова отправляла общие сведения по количеству сделанных тестов и по количеству выявленных COVID-заболевших. То есть информация подавалась в общем ключе, к примеру, 1000 тестов проведено, 10 человек выявлено», — прокомментировала «Башинформу» представитель Минздрава РБ.

Софья Алешина добавила, что решение суда в установленные законом сроки РКБ имени Куватова будет обжаловать. Адвокаты медучреждения готовят соответствующие документы.