Коронавирус в Башкирии: Испытание вакциной; заболели «юлаевцы», от COVID-19 умерла женщина

Добровольцы из Башкирии станут участниками клинического испытания вакцины от коронавируса и расскажут о последствиях прививки.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

С коронавирусом справился 7 901 пациент. По данным Минздрава Башкирии, на 22 сентября в республике диагноз COVID-19 подтвержден у 8 487 человек. За последние сутки прирост составил 35 пациентов, из них 27 новых зараженных зафиксировано в Уфе, 4 – в Салавате. По одному зараженному прибавилось в Альшеевском, Бураевском, Мишкинском и Уфимском районах. В больницах республики лечение проходит 41 инфицированный, три из которых в тяжелом состоянии, но в поддержке аппарата ИВЛ не нуждаются. С легкой формой заболевания дома лечение получают 510 зараженных коронавирусом.

За сутки с выздоровлением выписано 11 человек, всего с начала пандемии с вирусом справился 7 901 пациент.

В то же время диагноз внебольничной пневмонии за сутки подтвержден у 108 жителей Башкирии.

Ковид обнаружили в ХК «Салават Юлаев». Тестирование игроков и тренерского штаба клуба прошло после выезда в Казань и Мытищи. В итоге 22 сентября стало известно, что положительный результат на коронавирус получили три представителя башкирской команды: главный тренер Томи Ламса, форварды Маркус Гранлунд и Данила Башкиров. «Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы», — прокомментировал ситуацию гендиректор клуба Александр Курносов.

Где меньше всего зараженных. Согласно статистике Минздрава Башкирии, лидером по числу зараженных в республике традиционно является Уфа – диагноз «ковид» поставлен 3 527 уфимцам. На втором месте Нефтекамск, где коронавирусом заболели 523 человека. Далее идет Стерлитамак — 361 зараженный. При этом меньше всего заболевших по-прежнему в Бурзянском районе — два случая инфицирования. По три зараженных коронавирусом в Межгорье и Зилаирском районе.

От COVID-19 умерла женщина. 22 сентября стало известно, что в Башкирии скончался 35-й пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Им стала 55-летняя жительница города Белорецка. По данным республиканского Минздрава, также женщина страдала сахарным диабетом и липоматозом поджелудочной железы (патология, при которой орган перестает функционировать должным образом).

В Минздраве России сообщили, что ухудшающими течение COVID-19 заболеваниями являются артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Испытание вакциной. 37 добровольцев из Башкирии станут участниками пострегистрационного клинического испытания вакцины от COVID-19. Все они будут вести дневник, где запишут о своих ощущениях и других последствиях прививки, информировал 22 сентября Минздрав РБ. По словам замминистра Ирины Кононовой, вакцина двухэтапная. Первую добровольцы получат в ближайшие дни, вторую – через три недели. «Вакцинация запланирована на базе поликлиники №52 в Уфе. Следующие партии вакцин будут больше и к концу октября – середине ноября закончится период пострегистрационных испытаний вакцины», — уточнила она.

Кому из переболевших отказывают в сертификате на оздоровление. В Башкирии начали рассматривать заявления на сертификаты в санатории тем жителям, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей. При этом на первом заседании специальной комиссии в правительстве из 67 заявлений одобрили выдачу сертификатов только 42 работникам. «Основной причиной отказов заявителям является непредставление или представление ими не в полном объёме утверждённого перечня документов на выдачу сертификата. При этом после получения уведомления об отказе в предоставлении сертификата по данному основанию граждане могут повторно обратиться с заявлением, устранив нарушения», – пояснили в правительстве. Напомним, сертификаты на бесплатное размещение в республиканских санаториях будут выделяться медработникам, соцработникам, волонтерам, сотрудникам Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии и МЧС, которые заразились коронавирусом на работе.

Из-за пандемии COVID-19 отменили «День 1000 велосипедистов» в Уфе. Об этом 22 сентября сообщили организаторы мероприятия на официальной странице «ВелоУфа» «ВКонтакте». «В связи с эпидемиологической обстановкой, на фоне всего этого хаоса, в этом году мы вынуждены отменить всеми любимый фестиваль. Мы не можем рисковать здоровьем всех причастных лиц — участников, волонтеров, партнеров и организаторов. Проведение события ради события опасно, так как может вызвать новую волну заражения», — пояснили свое решение организаторы,.

Кто виноват в росте заболеваемости коронавирусом в стране. В целом по России вторую неделю фиксируется увеличение показателя ежедневного прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, к 22 сентября за сутки в стране выявлено 6 215 новых заболевших (7 сентября было +5 185 в сутки), общее число зараженных составило 1 млн 115 тыс. 810 человек, из них умерло 19 649. За этот день о своем заражении COVID-19 сообщили главы двух регионов — Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. При этом власти называют ситуацию в стране по ковид стабильной, объясняя увеличение числа инфицированных наступлением сезона ОРВИ, миграцией населения, возвращающегося из отпусков, началом учебного года в школах, а также тем, что люди все реже соблюдают масочный режим. Также эксперты считают, что о второй волне заболевания говорить нельзя, так как все еще идет первая волна.