37 добровольцев из Башкирии станут участниками клинического испытания вакцины от COVID-19

Участниками пострегистрационного клинического испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции станут 37 добровольцев из Башкирии. Все они будут вести дневник, где запишут о своих ощущениях и других последствиях прививки. По словам замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой, вакцина двухэтапная. Первую добровольцы получат в ближайшие дни, вторую – через три недели.

«Вакцинация запланирована на базе поликлиники №52 в Уфе. Следующие партии вакцин будут больше и к концу октября – середине ноября закончится период пострегистрационных испытаний вакцины», — уточнила заместитель руководителя Минздрава Башкирии.

Представитель ведомства отметила, что хранить поступившую вакцину от COVID-19 необходимо при температуре не менее -18 градусов. Однако в скором времени в поликлиники поступит препарат, который будет представлен в другом виде.