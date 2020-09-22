В Минздраве сообщили подробности о 35-м скончавшемся от COVID-19 жителе Башкирии

В Башкирии скончался 35-й пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Им стала 55-летняя жительница города Белорецка. По данным республиканского Минздрава, женщина страдала сахарным диабетом и липоматозом поджелудочной железы [патология, при которой орган перестает функционировать должным образом – ред.]

Согласно статистике, в регионе на 22 сентября 2020 года диагноз COVID-19 подтвержден у 8 487 человек. Прирост за сутки составил 35 пациентов. Сегодня в больнице лечение проходит 41 инфицированный, три из которых в тяжелом состоянии. В поддержке аппарата ИВЛ никто не нуждается. Дома лечение получают 510 человек.

За сутки с выздоровлением выписано 11 человек, всего с вирусом справился 7 901 пациент.

Диагноз внебольничной пневмонии за сутки подтвержден у 108 жителей Башкирии, выписали – 96.