Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за пандемии COVID-19 отменили юбилейный «День 1000 велосипедистов» Фото: Олег Яровиков

В Уфе из-за пандемии COVID-19 отменился 10-й юбилейный «День 1000 велосипедистов». Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице «ВелоУфа» «ВКонтакте».

«В связи с эпидемиологической обстановкой, на фоне всего этого хаоса, в этом году мы вынуждены отменить всеми любимый фестиваль. Мы не можем рисковать здоровьем всех причастных лиц — участников, волонтеров, партнеров и организаторов. Проведение события ради события опасно, так как может вызвать новую волну заражения, — пояснили свое решение организаторы, отметив, что продумывались разные варианты развития этого велособытия. — Но все привело к тому, что главный велосипедный праздник Башкирии необходимо было отменить».

Ранее Союз велосипедистов Уфы предложил горожанам на неделю пересесть на велосипеды и получить за это бонусы и скидки.