Коронавирус в Башкирии: Заразились депутаты парламента; от COVID-19 умер молодой мужчина

В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заразились депутаты Госсобрания, а также работники секретариата парламента.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Где больше всего инфицированных. По данным Минздрава Башкирии на 16 сентября, за сутки прирост заболевших коронавирусом в регионе составил 32 человека, из них 11 инфицированных выявлено в Уфе. Таким образом, общее количество зараженных достигло 8 286 человек. Сейчас в стационарах республики проходят лечение 32 инфицированных COVID-19. Из них один пациент в тяжелом состоянии.

Всего в активной фазе заболевания сейчас находится 505 человек. На амбулаторном лечении с легкой формой течения болезни — 473 зараженных. За сутки с выздоровлением выписаны 27 человек, всего побороли инфекцию 7 749 зараженных.

По сводке ведомства, больше всего инфицированных COVID-19 в Уфе — 3 382 человека, в Нефтекамске — 523, Стерлитамаке — 353, далее идут Белебеевский район — 338, Туймазинский — 325, город Салават — 303. По-прежнему меньше всего зараженных в Бурзянском районе — 2 человека.

Всего в республике проведено 919 602 исследования, обследовано 886 631 человек.

Также за сутки в регионе выявлено 112 случаев внебольничной пневмонии, 82 пациента, переболевших пневмонией, выписаны.

Скончался 34-летний уфимец. 16 сентября в Башкирии пополнился печальный список жертв коронавирусной инфекции. Как сообщили агентству «Башинформ» в республиканском Минздраве, в Уфе от COVID-19 скончался мужчина 1986 года рождения. Общее число летальных исходов от ковид составило 32 случая.

В ведомстве пояснили, что у покойного были сопутствующие заболевания: ожирение, осложнение ДВС-синдрома, тромбоз левой коронарной артерии.

За вспышку коронавируса оштрафовали «НефАЗ». 200 тысяч рублей штрафа придется заплатить предприятию «НефАЗ» за вспышку коронавируса среди сотрудников завода. Такое решение принял Нефтекамский городской суд, рассмотрев дело по статье 6.3 ч.2 КоАП РФ.

«При проведении эпидемиологического расследования выявлены факты нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, правил по профилактике новой коронавирусной инфекции», — рассказал пресс-секретарь суда.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что подобный штраф за вспышку COVID-19 на заводе получило УМПО.

Из-за заразившихся COVID-19 депутатов и в связи с профилактическими мерами на фоне пандемии коронавируса первое в осенней сессии пленарное заседание Госсобрания Башкортостана пройдет в особом режиме. Об этом 16 сентября сообщил председатель парламента республики Константин Толкачев.

«Вирус, к сожалению, по-прежнему дает о себе знать, ситуация сложная. Она коснулась в том числе и напрямую нашего парламента. Осенняя сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди работников Секретариата парламента, – прокомментировал Толкачев. – Поэтому мы намерены сохранить все те профилактические меры, которые были разработаны в конце весенней сессии».

Сообщается, что заседание парламента пройдет в очном формате, но с соблюдением особых профилактических мер. Депутатов разделят на не контактирующие между собой группы в разных залах. При этом некоторые депутаты по состоянию здоровья примут участие в заседании дистанционно. Допуск иных лиц в здание Госсобрания будет ограничен, добавил спикер.