Первое пленарное заседание парламента Башкортостана пройдет в особом режиме

Первое в осенней сессии пленарное заседание Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пройдет в особом режиме. Это связано с профилактическими мерами на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель парламента Константин Толкачев.

«Вирус, к сожалению, по-прежнему дает о себе знать, ситуация сложная. Она коснулась в том числе и напрямую нашего парламента. Осенняя сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди работников Секретариата парламента, – прокомментировал Константин Толкачев. – Поэтому мы намерены сохранить все те профилактические меры, которые были разработаны в конце весенней сессии».

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, заседание пройдет в очном формате, но с соблюдением особых профилактических мер. Депутатов разделят на не контактирующие между собой группы в разных залах.

Ряд депутатов по объективным причинам, в первую очередь по состоянию здоровья, примут участие в заседании дистанционно. Допуск иных лиц в здание Государственного Собрания будет ограничен.