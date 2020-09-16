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В Башкирии суд оштрафовал завод «НефАЗ» за вспышку коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии суд оштрафовал завод «НефАЗ» за вспышку коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

200 тысяч рублей штрафа придется заплатить предприятию «НефАЗ» за вспышку коронавируса среди сотрудников завода. Решение принял Нефтекамский городской суд, рассмотрев дело по статье 6.3 ч.2 КоАП РФ.

«При проведении эпидемиологического расследования выявлены факты нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, правил по профилактике новой коронавирусной инфекции», — цитирует РБК-Уфа пресс-секретаря суда.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что подобный штраф за вспышку COVID-19 на заводе получило УМПО.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, НефАЗ, суд, штраф
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