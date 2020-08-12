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В Уфе суд оштрафовал медика больницы №13 и крупное предприятие за вспышку COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе суд оштрафовал медика больницы №13 и крупное предприятие за вспышку COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Калининский районный суд Уфы 10 августа оштрафовал заведующую терапевтическим отделением №3 городской больницы №13 Р. Пилюшину за нарушения санитарных правил во время пандемии коронавируса.

По материалам дела, 14 июля Роспотребнадзор РБ составил в отношении медика протокол об административном правонарушении о том, что в больнице несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19, что привело к распространению очага заболеваемости среди работников предприятия Уфы (УМПО — прим. ред.). Были зарегистрированы 181 случай заболевания COVID-19 и 110 случаев заболеваний пневмоний.

Правонарушитель полностью признала свою вину, сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел положительные характеристики врача, а также ее низкий заработок, и назначил штраф в 25 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Ранее, 27 июля, суд назначил юридическому лицу крупного предприятия Калининского района Уфы штраф в 200 тысяч рублей. Было установлено, что в результате нарушений санитарного законодательства в организации сформировались очаги заболевания COVID-19 и случаи внебольничной пневмонии, в том числе и у сотрудников сторонних организаций, работавших на территории предприятия.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, суд
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