Фото: Олег Яровиков 32-я жертва коронавируса в Башкирии: скончался 34-летний уфимец Фото: Олег Яровиков

В Уфе от коронавируса скончался мужчина 1986 года рождения. Он пополнил печальный список жертв заболевания, став 32-м.

Как сообщили в республиканском Минздраве, у покойного были сопутствующие заболевания: ожирение, осложнение ДВС-синдром, тромбоз левой коронарной артерии.

По данным Минздрава на 16 сентября, за сутки прирост составил 32 человека. Общее количество достигло 8286 человек. В стационарах находится 32 человек. Из них в тяжелом один пациент.

На амбулаторном лечении 473 человека. Выписано за сутки — 27 человек, всего выписано 7749 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 112. Выписанных пациентов с пневмонией — 82.

Всего проведено 919602 исследования, обследовано 886631 человек. За сутки проведено 8937 исследований, обследовано 8739 человек.