Коронавирус в Башкирии: Ноу-хау в борьбе с COVID-19; первая выплата семье погибшего врача

В Башкирии произведена первая профсоюзная выплата семье врача, погибшего от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Больные без признаков болезни. В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа на совещании в мэрии Уфы заявила представитель Управления Роспотребнадзора по республике Галина Пермина. «Если суммировать бессимптомную и легкую форму течения заболевания, то это будет порядка 60 процентов», — уточнила Пермина. По ее мнению, положительным в этом процессе является то, что пенсионеры в общей численности больных составляют 6,1%. До 60% больных — люди в возрасте от 40 до 60 лет.

На сегодня в Башкирии зафиксировано 7 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки прирост заболевших составил 34 человека. На Уфу приходится 2 763 случая COVID-19, плюс 15 заболевших за минувшие сутки. Число умерших от ковид по-прежнему в регионе составляет 25 человек.

В целом по стране зарегистрировано около 897,6 тысячи инфицированных коронавирусом. 11 августа впервые с апреля прирост заболевших за сутки составил менее 5 тысяч человек. С начала пандемии от коронавируса в России умерли более 15,1 тысячи заболевших.

Первая профсоюзная выплата семье погибшего врача. Как сообщили в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии, страховая выплата жене погибшего участкового врача-терапевта из города Октябрьского, заразившегося при исполнении служебных обязанностей и скончавшегося в результате инфицирования COVID-19, составила 50 000 рублей. Врач проработал в городской больнице №1 больше 13 лет. Ему было 62 года. «Страховая выплата произведена в соответствии с Положением об оказании профсоюзной помощи членам профсоюза, инфицированным новой коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей», — пояснили в профсоюзе, отметив, что число медработников, заразившихся COVID-19, достаточно большое. В ближайшее время первые 35 медиков, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, смогут восстановить свое здоровье, используя профсоюзный санаторно-оздоровительный сертификат.

И первая в мире вакцина от COVID-19. 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины в мире от новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что в первую очередь вакцину получат медработники, пожилые люди и уязвимые слои населения страны. Путин также сообщил, что вакцину на себе испытала его дочь. «Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки у нее была температура 38, а на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал глава государства.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Гриднев сообщил, что «эффективность вакцины мы почувствуем, когда сформируется популяционный иммунитет и когда передача вируса уже будет практически невозможна».

О достижениях в медицине и новых мерах борьбы с коронавирусом. Также 11 августа на Всероссийском форуме в Москве «Здоровье нации – основа процветания России» Республика Башкортостан представила свои достижения в области здравоохранения. В частности, первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров поделился опытом строительства Республиканского инфекционного центра, где сейчас проходят лечение больные с COVID-19. Гости форума с интересом посетили выставочный стенд, на котором представлен макет инфекционного центра с интерактивным визуалом, особо отметив современную конфигурацию и оснащение палат уфимского госпиталя. «Башкортостан является реальным примером во всех отношениях: и в здравоохранении, и в спорте, и в аспекте развития интеллектуального потенциала страны», — сказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия во время обхода выставки.

На пленарном заседании форума первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил о новых мерах борьбы с распространением коронавируса в Башкирии. «Мы решили внедрить у себя ноу-хау. Через 3 недели начинается учебный год. И хотя дети болеют практически бессимптомно, но они контактируют с учителями и другими работниками школы, поэтому шанс распространения коронавируса очень высок. По поручению главы республики мы вводим медицинских инспекторов из числа студентов-медиков, которые будут первые недели контролировать социальную дистанцию, подготовку и дезинфекцию помещений в школах. У нас более 2000 школ и мы бы не хотели получить вспышку, поэтому у нас такое нововведение», – рассказал Назаров. Также он предложил продлить дополнительные выплаты медработникам до конца текущего года.