Лео Бокерия: «Башкортостан – пример во всех отношениях»

В Москве стартовал Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».

Республика Башкортостан представила свои достижения в области здравоохранения, а также поделилась опытом строительства Республиканского инфекционного центра в рекордный срок – 55 дней.

На выставочном стенде Башкортостана представлен макет нового Республиканского инфекционного центра с интерактивным визуалом, а также копия бокса реанимации и интенсивной терапии с оборудованием: койками, монитором пациента для измерения давления, дыхания, температуры, инфузионными стойками, реанимационной консолью, аппаратом ИВЛ. На одной из стен инсталляции в разрезе можно изучить коммуникации, которые были заложены при строительстве госпиталя. Благодаря им происходит бесперебойное функционирование всего медицинского оборудования.

Гости форума с интересом посетили выставочный стенд, особо отметив современную конфигурацию и оснащение палат госпиталя, а Президент лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил Республику Башкортостан благодарностью «За вклад в оздоровление населения и поддержку проведения Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

«Республика Башкортостан является реальным примером во всех отношениях: и в здравоохранении, и в спорте, и в аспекте развития интеллектуального потенциала страны. Говорю это с полной ответственностью и с огромной симпатией и уважением к жителям этой республики. Бывал там, оперировал там, хорошо помню и дружу с некоторыми людьми. Выставочный стенд сделан на очень высоком уровне – думаю, что он будет привлекать внимание, но самое главное, что он приносит пользу!» – так отозвался о Республике Башкортостан Лео Бокерия во время обхода выставки форума.

Презентовал достижения башкирской медицины первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, который выступил в качестве спикера на пленарном заседании форума «Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях новых вызовов».

«Модернизация здравоохранения должна идти по другим принципам. Например, если это касается инфекционных госпиталей или больниц, то их надо строить по новым технологиям, которые позволяют сокращать сроки так, чтобы с момента принятия решения о строительстве до приема первых пациентов проходило не более 2-3 месяцев», – отметил он во время выступления. – «Мы меняем свое мышление: больница строится на 10-20-30 лет, после этого она разбирается, и там строится новая больница с новыми аппаратами, инструментами и технологиями».

Посткоронавирусная реальность вносит свои коррективы в функционирование государственного регулирования, систему здравоохранения и процессы жизнедеятельности населения в целом.

По этому поводу Андрей Назаров озвучил ряд направлений, на которые сейчас нужно обратить пристальное внимание. Среди них подготовка и обучение медицинских кадров, массовое производство СИЗов на территории региона, развитие фармацевтики и упрощение закупочных процедур при строительстве медучреждений.

Кроме того, первый заместитель премьер-министра правительства РБ предложил продлить дополнительные выплаты медицинским работникам до конца текущего года.

«Мы решили внедрить у себя ноу-хау. Через 3 недели начинается учебный год. И хотя дети болеют практически бессимптомно, но они контактируют с учителями и другими работниками школы, поэтому шанс распространения коронавируса очень высок. По поручению главы республики мы вводим медицинских инспекторов из числа студентов-медиков, которые будут первые недели контролировать социальную дистанцию, подготовку и дезинфекцию помещений в школах. У нас более 2000 школ и мы бы не хотели получить вспышку, поэтому у нас такое нововведение. Возможно, это и для всей России будет нужным и правильным шагом», – сообщил о новых мерах борьбы с распространением вируса в Башкортостане Андрей Назаров.

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» организован Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и Министерством здравоохранения Российской Федерации.