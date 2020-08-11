Коронавирус в Башкирии: Думали – COVID-19, оказалось, онкология; когда придет вторая волна

В Башкирии стали известны результаты анализов на COVID-19 у туристов, прилетевших с отдыха.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

«Либо вниз, либо вверх». По данным Минздрава Башкирии на 10 августа, в республике зарегистрировано 7 093 случая коронавирусной инфекции. За сутки число больных COVID-19 выросло на 34 человека. «За последние три недели темп прироста не превышает 35-36 человек. Установилось своеобразное плато», — сообщил на совещании в правительстве глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. На лечении в стационарах находятся 300 заболевших COVID-19, 29 из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 1 384 зараженных коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 5 384 человека. Летальных исходов за прошедшие сутки не было, подчеркнул Забелин. С начала пандемии от ковид в регионе скончались 25 человек.

«Совершенно точно, что такое ровное количество заболевших говорит о том, что мы либо вниз пойдем, либо вверх. Все зависит от нас самих, от соблюдения всех необходимых требований», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Думали – коронавирус, оказалось, онкология. Башкирия для «ковид»-госпиталей закупила восемь компьютерных томографов. Два из них уже введены в эксплуатацию. «К концу сентября оставшиеся шесть томографов будут работать», — заверил главу Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин. Также на оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров поделился интересным фактом. Благодаря КТ только в Уфе обнаружено 70 новых случаев онкологического заболевания на ранней стадии. «То есть люди думали, что у них коронавирусная инфекция, их отправляли на КТ, а оказалось, онкология», — рассказал глава.

Стали известны результаты анализов на COVID-19 у прилетевших с отдыха туристов. В частности, у прилетевших в Уфу из Анапы отдыхающих две трети обработанных анализов показали отрицательные результаты. Об этом на совещании в правительстве 10 августа доложил замруководителя администрации главы Башкортостана Ринат Баширов. Глава республики Радий Хабиров отметил, что решение – продолжать проверять в аэропорту туристов или нет, будет принято на заседании оперативного штаба. «Я хотел поймать тенденцию: если бы мы увидели, что оттуда приезжают зараженные люди, тогда бы понимали, что делать; если этого нет – примем завтра решение. Может быть, нет необходимости людей мучить», — сказал Хабиров.

В октябре всё будет как в марте-апреле? Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов считает, что осенью есть вероятность второй волны коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью RT. По словам эпидемиолога, сезонный подъём, скорее всего, начнётся в октябре и заразившиеся в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболел коронавирусом летом. Также эксперт предположил, что медицинские маски придётся носить ещё два года. «Маски на ближайшие два года — да. Нравится это или не нравится. Я терпеть не могу маску, но я её ношу», — отметил Михаил Фаворов. Эксперт.добавил, что до октября «закрываться» не стоит, но «в октябре уже всё будет, как было в марте — апреле. Если я неправ, я буду счастлив».