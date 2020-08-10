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В Уфе благодаря КТ легких обнаружено 70 случаев онкологии на ранней стадии

ОБЩЕСТВО

Башкирия для «ковид»-госпиталей закупила восемь компьютерных томографов. Два уже введены в эксплуатацию, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

«К концу сентября оставшиеся шесть томографов будут работать», — заверил главу Башкирии министр.

Радий Хабиров ранее с замминистра здравоохранения России Олегом Гридневым во время его визита поделился фактом. Благодаря КТ только в Уфе обнаружено 70 новых случаев онкологического заболевания на ранней стадии.

«Люди думали, что у них коронавирусная инфекция, их отправляли на КТ, а оказалось, онкология», — рассказал глава республики.

Отметим, Башкирия потратила 134 млн рублей на обновление материально-технической базы больниц в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ИА «Башинформ»
Теги: КТ, коронавирус, онкология
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