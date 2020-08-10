В Башкирии по COVID-19 установилось своеобразное плато - глава Минздрава

По оперативным данным Минздрава Башкирии, в республике зарегистрировано 7 093 случая коронавирусной инфекции.

За сутки число больных COVID-19 выросло на 34 человека, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава Минздрава Максим Забелин.

«Темп прироста составляет 0,7, коэффициент распространения — 0,9. За последние три недели темп прироста не превышает 35-36 человек. Установилось своеобразное плато, — отметил Максим Забелин. — У нас также имеется тенденция к снижению по заболеваемости внебольничной пневмонией. Темп заболеваемости не превышает 100 человек за сутки. В среднем от 60 до 80 человек в сутки — это максимально».

На стационарном лечении в Башкирии сейчас находятся 300 заболевших COVID-19, большая часть из которых — пациенты средней степени тяжести. 29 больных находятся в тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении находится 1 384 зараженных коронавирусом. 5 384 человека выписаны с выздоровлением. Летальных исходов за прошедшие сутки не было, подчеркнул Забелин.

Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки в регионе зарегистрирован 61 такой новый случай. Выписаны с выздоровлением 134 человека.

«Совершенно точно, что такое ровное количество заболевших говорит о том, что мы либо вниз пойдем, либо вверх. Все зависит от нас самих, от соблюдения всех необходимых требований. Очень хороший показатель — это снижение количества случаев внебольничной пневмонии. Количество выздоровевших превышает число заболевших. Это очень хороший индикатор ситуации», — заявил глава региона Радий Хабиров.