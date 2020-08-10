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Осенью возможна вторая волна коронавируса - эксперт

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Осенью возможна вторая волна коронавируса - эксперт Фото: ИА «Башинформ»

Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов считает, что есть вероятность второй волны коронавирусной инфекции в мире. Об этом он сообщил в интервью RT.

По его словам, сезонный подъём, скорее всего, начнётся в октябре и заразившиеся в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболел коронавирусом летом. Также эксперт предположил, что медицинские маски придётся носить ещё два года.

«Маски на ближайшие два года — да. Нравится это или не нравится. Я терпеть не могу маску, но я её ношу. По сравнению с тем, что вы несёте как источник другим людям, если вы больны, то ничего, можно поносить эту маску, ничего с вами не случится», — отметил эксперт.

Михаил Фаворов добавил, что до октября «закрываться» не стоит, но «в октябре уже всё будет, как было в марте — апреле. Если я неправ, я буду счастлив».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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