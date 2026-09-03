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Репортаж
15:00 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Главное — люди. Как ЦУР Башкирии убирает барьеры между жителями и властью

За более 6 лет существования Центр управления Республикой Башкортостан стал по-настоящему надёжным и эффективным мостиком между жителями и властью.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Благодаря интегрированным информсистемам «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной связи», а также операторам Ситуационного центра и мониторингу СМИ здесь собираются и отрабатываются обращения людей. За каждым — волнующие всех вопросы: яма на дороге, неубранный мусор, благоустройство дворов, капремонт, наличие нужных лекарств и препаратов… Ни одно из них не остается без ответа — вместе с министерствами и ведомствами ЦУР Башкортостана разбирается в каждой проблеме и ищет решение.

«Капитанский мостик» для Башкирии

Принцип работы ЦУРа выстроен чётко и прозрачно. Как ранее неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров: любое обращение от жителей, в том числе в соцсетях, попадает в ЦУР и ставится на контроль:

«Работники здесь все прикрепленные из министерств и ведомств республики. Как только обращение попадает одному из них по компетенции, представители министерств начинают отрабатывать его, обозначается время для исправления».
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Деятельность ЦУРа выстроена в три этапа. Первый — локальный: когда проблему можно решить прямо на месте, без долгих согласований. Второй — координационный: если вопрос сложнее и касается сразу нескольких ведомств. Третий — стратегический: самые серьёзные темы выносят на уровень Главы республики и премьер-министра.

Важно, что все обращения специалисты тщательно изучают и на основе этих данных потом принимают важные решения для всей Башкирии. Например, именно на основе анализа ЦУР создавались республиканские программы ремонта дорог и подъездов к садоводческим товариществам.

«У нас есть стандарт: мы должны за три часа ответить на обращение жителя, что его вопрос находится в работе и кто взял его в работу. За неделю у нас бывает около пяти тысяч обращений от жителей», — поделился завотделом мониторинга Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Урал Рисов.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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От жалобы — к системному решению

Тема здравоохранения — одна из самых важных для людей. Поэтому ЦУР одним из первых в России организовал регулярные совещания с минздравом, а само ведомство строго следит за временем ответа и качеством отработки инцидентов, заложив это в КПД главных врачей. Более того: сюда еженедельно приходит министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, чтобы лично быть в курсе наболевших вопросов.

«В итоге, если раньше тема лекарственного обеспечения всегда была на первых позициях по жалобам, то за последние 7 месяцев она не поднимается выше второй позиции. Каждую субботу проводятся ВКС с главврачами, где докладывается, сколько рецептов находится на отсрочке и какие препараты нужны пациенту», — прокомментировала куратор темы здравоохранения в ЦУРе Наталия Валиева.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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На контроле у первых лиц

Не менее пристальное внимание — к дорогам и транспорту. Помимо ежедневной плановой работы, каждую неделю в ЦУРе проводят «Транспортную среду» с участием главы минтранса и замов, руководителей всех смежных ведомств, Центра организации перевозок и Управления дорожного хозяйства РБ. На совещаниях обсуждают ямочный ремонт, содержание дорог и обочин, работу пассажирского транспорта.

Другая важная тема — вывоз мусора и твердых коммунальных отходов. Тут ЦУР тоже может похвастать уникальным для страны опытом:

«К нам прикомандированы представители как министерства природопользования и экологии, так и региональных операторов по обращению с ТКО», — пояснила куратор темы Ляйсан Хайртдинова.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Взаимодействие, что называется, «плечом к плечу» позволяет оперативно выяснить, почему мусорный вопрос «фонит» в том или ином муниципалитете. Затем проблемы разбирают на «Чистых четвергах», а аналитика «ложится на стол» премьер-министру Андрею Назарову.

Школьное питание

Благодаря слаженной межведомственной работе за пятилетку удалось в три раза снизить число жалоб на школьное питание. Если с сентября 2019 по июнь 2020 года в информсистемы ЦУР поступил 741 комментарий по этой теме, то за аналогичный период 2025/2026 — только 254. За сухими цифрами — тысячи ребятишек по всей республике, которые стали получать качественное горячее питание, и тысячи их благодарных родителей.

«Это результат принятых командой Радия Хабирова мер по модернизации школьных столовых, закупке тележек для горячего питания и решению кадровых вопросов», — отметила начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, руководитель проекта ЦУР Башкортостана Елена Прочаковская.
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Всё для победы

Особое место в работе ЦУРа занимает поддержка участников спецоперации и членов их семей. С начала СВО отработано уже более 101,5 тысячи обращений военнослужащих и их близких. Также публикуются посты о героях в пабликах городов и сёл, министерств и ведомств, освещаются истории помощи, готовятся специальные репортажи, выражается благодарность волонтёрам, которые регулярно выезжают «за ленточку».

Борьба с фейками

Помимо работы с обращениями жителей ЦУР Башкортостана серьёзно взялся за борьбу с недостоверной информацией. Для этого запустили проекты «Война с фейками» и «Фактчекинг по-башкирски», которые разоблачают различные вбросы. К примеру, недавнее поддельное письмо якобы от минсельхоза РБ, в котором говорится о введении с 1 сентября квот в 70% на гранты «Агростартап» и «Развитие семейных ферм» для демобилизованных бойцов СВО.

Надежную же информацию жители могут получить в госпабликах — их ведут муниципальные администрации, министры, школы, детсады, больницы и т. д. Башкортостан здесь в числе лидеров по стране: в сумме на официальные странички в соцсетях подписано 7 миллионов человек.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Работа на опережение

На площадке ЦУР жителей заблаговременно информируют о сезонных рисках — паводках, лесных пожарах, плановых отключениях воды и так далее. Сюда интегрированы автоматизированные системы «Лесохранитель» и «Паводок 2.0», которые в реальном времени мониторят, прогнозируют и анализируют все риски.

ЦУР. Бизнес и международная деятельность

Проект «ЦУР Бизнес» и группа для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсети «ВКонтакте» служат площадкой для прямого диалога с предпринимателями. Совместно с министерством предпринимательства и туризма демонстрируются успешные проекты инициативных людей, реализованные при поддержке бизнес-шерифов.

Есть в ЦУРе и экономико-аналитический блок — проектный офис, который курирует деятельность разных министерств и ведомств, от минЖКХ до госкомитета РБ по ветеринарии. Его специалисты занимаются разработкой информационно-аналитических панелей – дашборды, в которые интегрировано 45 информсистем, охватывают 26 направлений социально-экономического развития. К примеру, совместно с властями и бизнесом прорабатываются вопросы международного сотрудничества с Узбекистаном.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Кадры и внедрение ИИ

Растит ЦУР Башкортостана и новые профессиональные кадры. С 2022 года стажировку здесь прошли 46 студентов уфимских и московских вузов. Девять из них взяли на работу, ещё двоих пригласили в районы Уфы.

В дальнейших планах — системное внедрение искусственного интеллекта для автоматизации повседневных задач сотрудников.

Но как бы ни развивались технологии, во главе угла здесь всегда стоит человек.

«Самое главное в любом проекте — это люди. У ЦУРа нет разделения на вопросы больших городов или маленьких деревень — все они одинаково важны и держатся на контроле», — подчеркнула Елена Прочаковская.
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