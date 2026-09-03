Благодаря интегрированным информсистемам «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной связи», а также операторам Ситуационного центра и мониторингу СМИ здесь собираются и отрабатываются обращения людей. За каждым — волнующие всех вопросы: яма на дороге, неубранный мусор, благоустройство дворов, капремонт, наличие нужных лекарств и препаратов… Ни одно из них не остается без ответа — вместе с министерствами и ведомствами ЦУР Башкортостана разбирается в каждой проблеме и ищет решение.

«Капитанский мостик» для Башкирии

Принцип работы ЦУРа выстроен чётко и прозрачно. Как ранее неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров: любое обращение от жителей, в том числе в соцсетях, попадает в ЦУР и ставится на контроль:

«Работники здесь все прикрепленные из министерств и ведомств республики. Как только обращение попадает одному из них по компетенции, представители министерств начинают отрабатывать его, обозначается время для исправления».