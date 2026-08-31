Число жалоб на школьное питание в Башкирии снизилось трехкратно

Если с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2020-го в систему «Инцидент-менеджмент» поступило 741 обращение от жителей Башкирии по качеству питания в школах и детсадах, то за аналогичный период 2025/2026 зафиксировано только 254 жалобы. Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУР сообщила начальник Управления Главы республики по соцкоммуникациям Елена Прочаковская.

«Представленная диаграмма отражает снижение числа комментариев по вопросам питания в три раза за период с 2019 по 2026 год. Это результат принятых командой Хабирова мер: модернизации столовых, закупки тележек для горячего питания и решения кадровых вопросов», — прокомментировала Елена Прочаковская.

Ранее в Башкирии выбрали лучшие школьные столовые.