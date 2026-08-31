ЦУР Башкирии отработал свыше 100 тысяч обращений бойцов СВО и их семей

С начала проведения спецоперации в 2022 году Центр управления Республикой Башкортостан отработал уже свыше 101,5 тысячи обращений по вопросам оказания мер поддержки военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщила начальник Управления Главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе.
«Важным блоком нашей деятельности является направление „Всё для победы“. Мы взаимодействуем со всеми структурами республики. Публикуем посты о наших героях в пабликах городов и сёл, министерств и ведомств. Освещаем истории помощи и поддержки, готовим специальные репортажи и выражаем благодарность волонтёрам», — отметила Прочаковская.
О том, что больше всего нужно бойцам из Башкирии на СВО, читайте в материале «Башинформа».
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