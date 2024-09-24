Уникальные здравницы, история, природа: почему туристы хотят ехать в Башкирию

В Москве завершила работу 30-я международная выставка-форум «Отдых Leisure», являющаяся одним из крупнейших событий в туристической отрасли. В мероприятии, организованном группой компаний «Евроэкспо», участвовали более 40 российских регионов и 25 дружественных стран, представивших лучшие туристические продукты. Среди экспозиций, вызвавших интерес посетителей, был стенд Башкирии. В этом году его посетители узнали немало интересного о популярных туристических маршрутах, исторических, культурных и природных достопримечательностях республики, новинках осенне-зимнего туристического сезона. Представители туристической отрасли, в свою очередь, рассказали, чем их привлекает республика. Подробности – в материале «Башинформа».

Разнообразие турпродуктов

Международная выставка-форум «Отдых Leisure» - мероприятие, не только насыщенное массой полезной информации, сосредоточенной на стендах участников, в ярких буклетах, рассказывающих о природных красотах, туристических маршрутах, санаториях или комфортабельных отелях. Каждая страна или регион старались создать особую атмосферу, чтобы гости, физически находясь в Москве, могли на мгновение представить себя в сказочной Шри-Ланке, далекой Венесуэле или Кубе, Омане, Узбекистане, загадочном Китае. Творчески подошли к участию российские регионы. Участников форума удивляли артисты уличного театра из Самары, представители Удмуртии позиционировали свой регион как родину пельменей, участники из Владимирской области предлагали взглянуть на нее с точки зрения активного водного туризма и т. д.

Башкирия в этом году представила новый стенд, выдержанный в голубых тонах. Всем желающим предлагалось оценить виды природных уголков республики, возможности здравниц и новые туристические маршруты. Эта информация содержалась в представленных на экспозиции путеводителях и буклетах. Участники выставки с удовольствием пробовали ароматный чай с травами и настоящим башкирским медом, слушали мелодии курая, их удивляли народные песни и танцы. Действительно, Башкирия – очень интересный регион, об этом в интервью телеканалу «Мир» данном в преддверии 450-летия Уфы, напомнил Глава республики Радий Хабиров.

«Башкортостан вообще очень интересный регион. Я всегда говорю, что есть два момента. Первый – то, что Всевышний дал Башкортостану. Это природа, земля, наши рельефы, горы, леса и другие природные объекты. А второй – то, что наши предки, люди сделали. Это интересные объекты, здания, интересные события. Поэтому в совокупности это всё и делает нашу республику туристически привлекательной», - отметил Глава Башкирии.

О концепции нового стенда Башкирии на международной выставке, «Башинформу» рассказала и.о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

«Наша экспозиция выдержана в голубых тонах, что символизирует приближающуюся зиму. В этом году мы решили расширить представления о республике, подробнее рассказать о наших санаториях, горнолыжных курортах, наших замечательных отелях, глэмпингах, музейных комплексах. Мест притяжения в Башкирии очень много. К стенду республики большой интерес, я уже провела переговоры с несколькими компаниями, готовыми привозить к нам туристов», - отметила Зухра Гордиенко.