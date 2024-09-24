Уникальные здравницы, история, природа: почему туристы хотят ехать в Башкирию

В Москве завершила работу 30-я международная выставка-форум «Отдых Leisure», являющаяся одним из крупнейших событий в туристической отрасли. В мероприятии, организованном группой компаний «Евроэкспо», участвовали более 40 российских регионов и 25 дружественных стран, представивших лучшие туристические продукты. Среди экспозиций, вызвавших интерес посетителей, был стенд Башкирии. В этом году его посетители узнали немало интересного о популярных туристических маршрутах, исторических, культурных и природных достопримечательностях республики, новинках осенне-зимнего туристического сезона. Представители туристической отрасли, в свою очередь, рассказали, чем их привлекает республика. Подробности – в материале «Башинформа».
Международная выставка-форум «Отдых Leisure» - мероприятие, не только насыщенное массой полезной информации, сосредоточенной на стендах участников, в ярких буклетах, рассказывающих о природных красотах, туристических маршрутах, санаториях или комфортабельных отелях. Каждая страна или регион старались создать особую атмосферу, чтобы гости, физически находясь в Москве, могли на мгновение представить себя в сказочной Шри-Ланке, далекой Венесуэле или Кубе, Омане, Узбекистане, загадочном Китае. Творчески подошли к участию российские регионы. Участников форума удивляли артисты уличного театра из Самары, представители Удмуртии позиционировали свой регион как родину пельменей, участники из Владимирской области предлагали взглянуть на нее с точки зрения активного водного туризма и т. д.
Башкирия в этом году представила новый стенд, выдержанный в голубых тонах. Всем желающим предлагалось оценить виды природных уголков республики, возможности здравниц и новые туристические маршруты. Эта информация содержалась в представленных на экспозиции путеводителях и буклетах. Участники выставки с удовольствием пробовали ароматный чай с травами и настоящим башкирским медом, слушали мелодии курая, их удивляли народные песни и танцы. Действительно, Башкирия – очень интересный регион, об этом в интервью телеканалу «Мир» данном в преддверии 450-летия Уфы, напомнил Глава республики Радий Хабиров.
«Башкортостан вообще очень интересный регион. Я всегда говорю, что есть два момента. Первый – то, что Всевышний дал Башкортостану. Это природа, земля, наши рельефы, горы, леса и другие природные объекты. А второй – то, что наши предки, люди сделали. Это интересные объекты, здания, интересные события. Поэтому в совокупности это всё и делает нашу республику туристически привлекательной», - отметил Глава Башкирии.
О концепции нового стенда Башкирии на международной выставке, «Башинформу» рассказала и.о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.
«Наша экспозиция выдержана в голубых тонах, что символизирует приближающуюся зиму. В этом году мы решили расширить представления о республике, подробнее рассказать о наших санаториях, горнолыжных курортах, наших замечательных отелях, глэмпингах, музейных комплексах. Мест притяжения в Башкирии очень много. К стенду республики большой интерес, я уже провела переговоры с несколькими компаниями, готовыми привозить к нам туристов», - отметила Зухра Гордиенко.
Развитие туристической отрасли для Башкирии – одно из приоритетных направлений. Регион становится всё более узнаваемым и привлекательным для туристов. Так, в 2023 году туристический поток в Башкирию превысил 2,1 млн поездок, что на 18,8% выше по сравнению с 2022 годом. Кроме того, республика занимает 1 место среди некурортных регионов России по количеству проданных путевок в санатории. В республике ведется системная работа по развитию туристической инфраструктуры. На сегодняшний день здесь действует 620 коллективных средств размещения, из них 454 прошли классификацию, открыто 102 глэмпинга.
Экспозиция Башкирии вызвала серьезный интерес у представителей туриндустрии. Они рассказали «Башинформу», что им было бы интересно побывать в республике и привезти сюда других туристов.
«Я работаю в туристической сфере уже 30 лет. Стенд Башкирии привлек мое внимание, давно туда собираюсь сама и хотела бы привезти туристов. Интересны прежде всего природа, культура, национальная кухня. Подойдут любые варианты размещения – от гостиниц до глэмпингов. Приехать в вашу республику – в самых ближайших планах», - рассказала «Башинформу» в кулуарах выставки турагент Алина из Подмосковья.
Турагент из Москвы Анна пришла на выставку «Отдых Leisure» с коллегами. Она рассказала, что среди ее клиентов есть запросы на отдых в Башкирии.
«Люди интересуются, спрашивают. Думаю, это перспективное, интересное направление, я вижу, что делается многое, чтобы повысить узнаваемость региона среди туристов. Здравницы Башкирии, ее удивительная природа, национальный колорит – все это способно заинтересовать многих. Сегодня с удовольствием попробовали чай и знаменитый башкирский мед. Все понравилось», - отметила собеседница.
«Хочется поближе узнать Башкирию, поэтому взяла сегодня все буклеты на стенде республики. Попробовали чай, сняли на видео игру на курае. Очень интересно, хочется в Башкирии побывать, много хорошего слышала про санатории республики», - рассказала Алла из Санкт-Петербурга.
Безусловно, каждый регион заинтересован в росте туристического потока. Помимо презентации собственных возможностей, перспективным направлением может стать межрегиональное и международное сотрудничество в сфере туризма. Например, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал, что его регион заинтересован в туристическом обмене с Башкирией.
«Наши регионы соединены железной дорогой и автомобильным сообщением. Мы продолжаем развивать в рамках ПФО сотрудничество с соседними регионами. Сегодня нет препятствий для того, чтобы туристы из Башкирии ездили к нам, а наши в Башкирию, формировали взаимные туристические потоки. Я думаю, что в рамках бренда «Великий Волжский путь» нам в ближайшем будущем предстоит сформировать новые маршруты», - прокомментировал «Башинформу» Артур Абдрашитов.
По словам Зухры Гордиенко, Башкирия формирует у туристов представление о себе как регионе новых, интересных открытий. Этому способствуют уникальные исторические, культурные, музейные объекты, появившиеся в последние годы.
В их числе историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» - крупнейший на территории России музей наскального искусства. Подобные объекты в настоящее время есть только в Западной Европе. В 2023 году на базе этого комплекса было организовано 13 культурно-массовых и 17 научно-практических и деловых мероприятий, которые посетили более 15 тыс. туристов из российских регионов, а также Казахстана, Азербайджана, Германии, Узбекистана, Монголии, Индии, Саудовской Аравии.
Всего за 2 года «Шульган-Таш» стал самым титулованным музеем Башкирии, он удостоился множество престижных международных и российских премий, таких как Гран-при международной премии Russian Event Awards-2023, первое место в номинации «Лучшая музейная экскурсия» на всероссийском конкурсе «Маршрут года-2022», а по мнению жюри премии имени Лихачева вошел в десятку лучших музеев страны. Вслед за появлением музея, здесь стала развиваться инфраструктура, например, до музея проложили асфальтированную дорогу и другое.
Благодаря благоустройству территории у знаменитого шихана Торатау, который славится не только своей красотой, но и уникальной краснокнижной флорой и фауной, туристический поток сюда вырос в разы. Республика выделила средства на обустройство удобной лестницы на шихан, заменившей десятки стихийных троп. Объект стал доступнее, лучше стало для людей и природы. Благодаря потоку туристов, вокруг появилась хорошая инфраструктура: прогулочная дорожка, несколько кафе, пасека, этнокомплекс из юрт, сувенирная лавка.
Новой точкой притяжения туристов становится визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, расположенный недалеко от уникального исторического объекта – мавзолея Тура-хана. Он был создан по инициативе Радия Хабирова, а в ближайшие годы здесь появится и сам музей.
«Значимый для республики объект - визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это только начало огромного научного проекта, - подчеркнул Радий Хабиров. - Наш комплекс станет крупнейшим в России историко-культурным центром по изучению кочевой цивилизации».
Туризм - это не просто отдых, поездки, но и впечатления, новые положительные эмоции. Поэтому в дополнение к развитию туристической инфраструктуры, созданию новых мест притяжения, в республике насыщают эту сферу событиями. Все это в совокупности позволяет не только привлекать туристов за счет повышения узнаваемости и роста интереса к республике, но и создавать условия для того, чтобы люди, побывавшие в Башкирии, возвращались вновь.
Среди таких ярких событий стоит выделить международную книжную ярмарку «Китап-байрам». На несколько дней Уфа становится книжной столицей страны. О том, каким было это событие в 2024 году, ранее сообщал «Башинформ».
В августе в Стерлитамаке состоялся четвертый по счету фестиваль «Купец 2.0». В этом году его посетили более 71 тыс. человек. В 2022 году фестиваль стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».
Сегодня Башкирия предлагает разнообразные возможности для туристов в зависимости от их интересов. Многие значимые проекты реализуются при активной поддержке Радия Хабирова. Компании и предприниматели Башкирии, развивающие инфраструктуру внутреннего туризма, могут на конкурсной основе получить гранты на разработку новых туристических маршрутов, создание кемпингов, обустройство пляжей и зон детского отдыха, приобретение оборудования и инвентаря, создание условий для отдыха лиц с ограниченными возможностями и другое.
Инициативы предпринимателей по развитию туристической инфраструктуры рассматриваются на республиканских «инвестчасах», на уровне муниципалитетов и получают преференции в виде налоговых льгот, субсидий на покупку оборудования, выделения земли на льготных условиях и т. д. Подобная поддержка государства благотворно влияет на развитие бизнеса, а туризм становится значимым фактором развития экономики республики.