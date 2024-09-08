Музей «Шульган-Таш» в Башкирии претендует на звание лучшего

Музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе отмечен как «Лучший музей» по итогам конкурса «Лидеры туриндустрии Башкортостана». Сейчас историко-культурный комплекс претендует на звание «Лучшей площадки для мероприятий: объекты культуры» MICE Award-2024.

Голосование проходит на официальном сайте премии с 1 июля 2024 года и продлится до 30 сентября 2024 года. Проголосовать за музейный комплекс можно по ссылке.

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» стал крупнейшим на территории России музеем наскального искусства. Схожие проекты в настоящее время реализованы только в Западной Европе (Франция, Испания).

Открытие музея «Шульган-Таш» позволило значительно снизить антропогенную нагрузку, оказываемую на пещеру Шульган-Таш и природный заповедник. Для многих посетителей необычно, что весь музей «живой» — необязательно только пассивно слушать экскурсовода, экспонаты можно потрогать руками, испытать на себе, дополнительно дослушать, досмотреть в захватывающих видеорассказах по монофонам, нарисовать собственное «наскальное изображение», посмотреть фильм, записать видеоотзыв.

За 2023 год на базе историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» было организовано 13 культурно-массовых и 17 научно-практических и деловых мероприятий, которые посетили более 15 000 туристов из всех регионов страны, а также Казахстана, Азербайджана, Германии, Узбекистана, Монголии, Индии, Саудовской Аравии.

Музейный комплекс активно участвует в акциях «Ночь музеев», «Ночь искусств», представляя богатую и разнообразную программу, становясь площадкой для проведения мероприятий регионального и федерального уровня.

Стал традиционным и летний этнофестиваль «Шульган-Fest», который ежегодно проводится на базе музейного комплекса, где гости могут участвовать в мастер-классах и народных играх, а также приобрести необычные сувениры от местных ремесленников. В этом году его посетили более 3 тысяч человек.

– Музейный комплекс помогает жителям и гостям республики поближе узнать историю нашего края. Главными задачами при создании музея были изучение наскальных изображений и просвещение граждан, желающих познать историю не только нашего края, но и всего человечества. По истечении двух лет со дня открытия считаем, что результата мы достигли. Но тем не менее следует отметить, что эти задачи только для начального этапа, дальше мы ставим новые и начинаем работать ради сохранения и популяризации пещеры Шульган-Таш и ее шедевров, – отмечает начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин.

Добавим, что за короткий период «Шульган-Таш» стал лауреатом престижных международных и российских премий. Так, музей победил в номинации «Лучшая музейная экскурсия» на всероссийском конкурсе «Маршрут года-2022», завоевал гран-при международной премии Russian Event Awards-2023 в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения тур события». А ежегодный этнофестиваль «Шульган-Fest» музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» на этом же конкурсе занял 3 место в номинации «Лучшее этнокультурное событие».