Башкирия представила в Москве опыт туристического брендирования

На одной из дискуссионных площадок 30-го международного форума «Отдых Leisure» в Москве эксперты отрасли обсудили региональные практики формирования туристических брендов. В мероприятии приняла участие и.о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко.

Брендинг в туризме - не дань моде, а эффективный способ сформировать уникальный, привлекательный образ территории. До недавнего времени Башкирия нередко ассоциировалась, в основном, с медом, юртами, развитой промышленностью и т.п. Эти, безусловно, заслуживающие внимания образы, со временем превратились в стереотипы, ограничивающие восприятие реальных возможностей республики, которые гораздо шире. Здесь и уникальная природа, исторические и культурные достопримечательности, современные музейные комплексы, здравницы и многое другое.

«Мы отошли от устоявшихся образов и создали бренд «Терра Башкирия», в котором объединены различные составляющие туристической привлекательности республики, в том числе и объекты, появившиеся в последнее время - музей-заповедник «Шульган Таш», визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» - место где родился национальный герой республики Салават Юлаев», - отметила Зухра Гордиенко.

Она рассказала, что подобные точки туристической привлекательности приводят к росту турпотока, вызывают интерес у бизнеса и инвесторов, благодаря чему территории, на которых они расположены, получают новые возможности для развития. Таким образом, республика, вкладывая средства в создание таких объектов, получает вполне осязаемый экономический эффект.

«Республика делает многое для того, чтобы ее воспринимали как место интересных открытий. Помимо уникальных туробъектов, у нас проходят различные событийные мероприятия, в том числе и международного уровня», - рассказала Зухра Гордиенко.

Еще один перспективный тренд развития отрасли, который эксперты обсудили на площадке форума, - мастер-планирование. Оно помогает выявить наиболее перспективные с точки зрения развития туризма территории и предложить варианты их комплексного развития для последующей реализации. В Башкирии активно ведется подобная работа, для разработки планов комплексного развития туристических территорий привлекаются эксперты.

Напомним, что в 2023-2024 гг. Башкирия получила рекордный объем федеральных средств на развитие туризма - порядка 1,5 млрд рублей. Республике удалось сделать настоящий прорыв в развитии туристической инфраструктуры, создании средств размещения, прежде всего глэмпингов. Об этом новом, популярном формате отдыха ранее рассказывал «Башинформ».

Как отметила Зухра Гордиенко, недостаточно просто построить глэмпинг. Чтобы предприниматели могли зарабатывать, туристы приезжали отдыхать и был эффект для экономики республики, необходимо понимать, как будет развиваться территория, обеспечена ли транспортная доступность мест отдыха и т.д. Когда инвесторы понимают перспективы, они вкладывают средства в новые проекты. Именно это и обуславливает важность мастер-планирования.

Напомним, что в Москве продолжается форум-выставка «Отдых Leisure». Он проходит при поддержке минэкономразвития РФ, комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, отраслевых ассоциаций и других. Организатором мероприятия является группа компаний «Евроэкспо». Форум завершится 19 сентября.

В этом крупнейшем отраслевом событии участвуют более 40 регионов России, а также свыше 25 стран мира: Куба, Китай, Египет, Оман, Шри-Ланка, Тунис, Индия, Турция, Венесуэла, Ирак, Саудовская Аравия, Непал, Палестина, Южная Корея, Беларусь, Узбекистан и другие. На площадке форума проходят лекции, дискуссии, мастер-классы.

Ранее «Башинформ» рассказывал об экспозиции, которую представила на форуме Башкирия.