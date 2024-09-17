Участники международного форума знакомятся с турпродуктами Башкирии

В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве открылся 30-й международный форум-выставка «Отдых Leisure». Он проходит при поддержке минэкономразвития РФ, комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, отраслевых ассоциаций и т.д. Организатором мероприятия является группа компаний «Евроэкспо».

В форуме участвуют более 40 регионов России, в том числе и Башкирия, а также свыше 25 стран мира: Куба, Китай, Египет, Оман, Шри-Ланка, Тунис, Индия, Турция, Венесуэла, Ирак, Саудовская Аравия, Непал, Палестина, Южная Корея, Беларусь, Узбекистан и другие.

С приветственным письмом к участникам и гостям мероприятия обратился вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Отечественный туризм демонстрирует рост основных отраслевых показателей благодаря беспрецедентным мерам господдержки. Строятся новые гостиницы, кафе и рестораны, благоустраиваются места для отдыха, разрабатываются новые маршруты и экскурсионные туры. С помощью национального проекта «Туризм и гостеприимство» обеспечим выполнение поставленной президентом России задачи по увеличению внутреннего туристического потока к 2030 году до 140 млн поездок», - говорится в приветствии Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, с приветствиями обратились представители Венесуэлы, Шри-Ланки, Египта и др.

Участников форума, который будет проходить с 17 по 19 сентября, ждет насыщенная деловая программа: экспертные сессии, мастер-классы, лекции и т.д. В мероприятиях форума примут участие более 170 спикеров.

В этом году Башкирия представила обновленный стенд (в прошлом году центром экспозиции была башкирская юрта), однако смысловое наполнение стало не менее насыщенным.

Все желающие могут не только оценить виды природных уголков республики в представленных на экспозиции путеводителях и буклетах, но и попробовать вкусный чай с травами и настоящим башкирским медом.

«Наша экспозиция выдержана в голубых тонах, что символизирует приближающуюся зиму. В этом году мы решили расширить представления о республике, подробнее рассказать о наших санаториях, горнолыжных курортах, наших замечательных отелях, глемпингах, музейных комплексах. Мест притяжения в Башкирии очень много. К стенду республики большой интерес, я уже провела переговоры с несколькими компаниями, готовыми привозить к нам туристов», - рассказала «Башинформу» и.о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко.

Напомним, за последние 5 лет Башкирии удалось совершить настоящий прорыв в развитии туристической отрасли. Если в 2018 году турпоток в республику составил 1,169 млн человек, то в 2023 году - 2,2 млн. По данному показателю республика занимает 3 место в Приволжском федеральном округе и 12 – в России. Республика успешно реализует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а развитие туристической инфраструктуры является в регионе одной из приоритетных задач. По данным республиканского правительства, на данные цели в 2023 году привлечено 1,5 млрд рублей федеральных средств.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как туристы открывают для себя Башкирию.