В Уфе ликвидировали пожар в жилом доме на улице Рихарда Зорге

Огнеборцы уфимского спасательного гарнизона ликвидировали открытое горение.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в данный момент тушение продолжается, ведется проливка и разбор конструкций. На пожаре пострадали двое мужчин, 40 и 29 лет. У обоих диагностировано отравление угарным газом и ожоги тела. Они госпитализированы в отделение ГКБ №18. Для проведения воздушной разведки, оценки масштабов и координации действий личного состава на месте происшествия применялась беспилотная авиационная система.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причина пожара устанавливается.