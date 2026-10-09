В Уфе при пожаре в жилом доме двое мужчин получили жуткие ожоги

По данным минздрава РБ, в пожаре, который произошел в жилом доме на улице Р. Зорге в Уфе, пострадали двое мужчин, 40 и 29 лет, которые проводили работы на крыше.

«Они доставлены в ожоговый центр ГКБ № 18. Состояние тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал о том, как пожарные спасали котов из горящего дома.