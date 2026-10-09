В Уфе полыхает крыша жилого дома

В Уфе в районе автовокзала днем 9 сентября загорелась крыша жилого дома. Как сообщают очевидцы в соцсетях, по предварительным данным, в этом доме как раз делали ремонт кровли. Огонь охватил всю крышу четырехподъездного пятиэтажного дома, в котором находятся 80 квартир.

Пожарные уже выехали на место происшествия.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по РБ выехали на тушение пожара по адресу: ул. Р. Зорге, 16. По предварительной информации, горит кровля пятиэтажного жилого дома», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ оперативную информацию.

Подробности инцидента выясняются.

Стоит отметить, что в данном направлении уже собирается внушительная пробка.