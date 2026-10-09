В Уфе полицейские помогают жильцам эвакуироваться из горящего дома

По данным пресс-службы МВД по РБ, сегодня около 12.45 в дежурную часть управления МВД России по Уфе поступило сообщение о возгорании кровли в пятиэтажном доме, расположенном на улице Рихарда Зорге. Туда незамедлительно выехали ближайшие наряды полиции. Сейчас сотрудниками ГАИ, а также патрульно-постовой службы принимаются меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка.

Полицейские оказывают содействие другим экстренным службам в ликвидации возгорания, помогают гражданам при эвакуации из здания. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа УМВД России по Уфе.

Также сообщается, что и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов находится на месте крупного возгорания.

В пресс-службе МЧС по РБ заявили, что на месте работают силы и средства ведомства в количестве 66 человек и 18 единиц техники. Эвакуирован 41 человек, в том числе 7 детей.

«По предварительным данным, площадь горения составляет 875 кв. м, пострадавших нет. Информация уточняется и будет дополняться. Тушение продолжается», — заявили в МЧС по РБ.

Ранее Башинформ сообщал о том, что по предварительным данным, в доме производился ремонт кровли. Огонь охватил всю крышу четырехподъездного пятиэтажного дома, в котором находятся 80 квартир.