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14:42 (UTC+5), 09 Октября 2026

«Дали ключи от квартир»: как пожарные спасали котов из горящего дома в Уфе

Жуткий пожар, охвативший кровлю пятиэтажного жилого дома с 80 квартирами на улице Рихарда Зорге в Уфе, заставил забыть обо всем на свете 41 человека. Из дома эвакуировали десятки семей, в том числе семерых детей.

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Андрей Зайцев пресс-служба МЧС по РБ
Фото: Андрей Зайцев | пресс-служба МЧС по РБ
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Видео: Андрей Зайцев | пресс-служба МЧС по РБ
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По предварительным данным, обошлось без страшных жертв, пострадали два человека, их доставили в ожоговый центр. Кроме того, в задымленных квартирах остались те, кто не мог спастись самостоятельно — домашние питомцы.

Площадь пожара составила 875 кв. м. На месте развернули штаб. 66 огнеборцев и 18 единиц техники задействованы в тушении мощного пламени: пожарные расчеты работают по автолестницам, проливая горящую кровлю, другие звенья заходят внутрь здания. Полицейские помогают обеспечивать безопасность граждан, оттесняя зевак на безопасное расстояние, и оказывают помощь гражданам при эвакуации.

Эвакуированные жители, переживая за оставленных в квартирах домашних питомцев, стали просить пожарных спасти их.

«Там двух котеек вынесли, — делится с „Башинформом“ руководитель пресс-службы МЧС по РБ Андрей Зайцев. — Жильцы подходили к пожарным и просили, чтобы вынесли кошек. Давали свои ключи от дома. Пожарные заходили, брали котеек и выносили».
Видео: Андрей Зайцев | пресс-служба МЧС по РБ
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Начальник Главного управления МЧС России по РБ Владимир Горин прокомментировал с места происшествия, что сейчас происходит с горящим домом.

«Ликвидация возгорания продолжается. Проводится разведка. Причины случившегося устанавливаются», — сказал Владимир Горин.

Ранее Башинформ сообщал о том, что по предварительным данным, в доме производился ремонт кровли. 

Видео: МЧС по РБ | Мах
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