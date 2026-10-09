«Дали ключи от квартир»: как пожарные спасали котов из горящего дома в Уфе

По предварительным данным, обошлось без страшных жертв, пострадали два человека, их доставили в ожоговый центр. Кроме того, в задымленных квартирах остались те, кто не мог спастись самостоятельно — домашние питомцы.

Площадь пожара составила 875 кв. м. На месте развернули штаб. 66 огнеборцев и 18 единиц техники задействованы в тушении мощного пламени: пожарные расчеты работают по автолестницам, проливая горящую кровлю, другие звенья заходят внутрь здания. Полицейские помогают обеспечивать безопасность граждан, оттесняя зевак на безопасное расстояние, и оказывают помощь гражданам при эвакуации.

Эвакуированные жители, переживая за оставленных в квартирах домашних питомцев, стали просить пожарных спасти их.

«Там двух котеек вынесли, — делится с „Башинформом“ руководитель пресс-службы МЧС по РБ Андрей Зайцев. — Жильцы подходили к пожарным и просили, чтобы вынесли кошек. Давали свои ключи от дома. Пожарные заходили, брали котеек и выносили».