Рост производства, почти нет безработицы, зарплата от 100 тысяч: какой будет Башкирия в 2036 году

Правительством Башкирии актуализирован прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период – до 2036 года. «Башинформ» проанализировал представленные в документе основные направления социально-экономического развития региона и попросил экспертов оценить возможность реализации намеченных планов.

Направления развития

Как отмечается в опубликованном прогнозе, он является одним из основных документов стратегического планирования Республики Башкортостан, на основе которого составляется бюджетный прогноз, государственные программы и другие, важные для развития региона документы. Прогноз сформирован исходя из ориентиров и приоритетов, обозначенных в указах президента РФ, в частности «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» и других программах стратегического планирования. Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Последний вариант учитывает сдержанные темпы развития экономики и более низкую динамику цен на нефть.

Вне зависимости от сценария, прогноз предусматривает повышение эффективности экономики Башкирии, рост ее конкурентоспособности, увеличение инвестиций. Ожидается положительная динамика роста региональной экономики, несмотря на оговорку о том, что она будет определяться мировыми ценами на промышленную продукцию и ресурсы, а также наличие или отсутствие санкций, прогноз не указывает на негативное развитие событий, даже при совокупности указанных отрицательных факторов. Так, в 2023-2036 годы в базовом варианте развития экономики темпы роста составят 103,1%-106,1%, а в консервативном - 100,5%-102,3%. Драйверами станут нефтегазовый комплекс, машиностроение, активно будут развиваться строительство, АПК.

Производство валовой продукции сельского хозяйства к 2036 году вырастет в 1,9 раза. Ориентирами будут развитие молочного скотоводства, рост производства товарного молока овощей и картофеля, зерновых, организация эффективного хранения продукции растениеводства. Даже в случае нестабильной ситуации в экономике и недостаточного субсидирования АПК, отрасль будет расти, хотя и медленнее, на уровне 100,9% - 101,2%. Прорывной рост ожидается и в строительстве, напомним, что к 2030 году республика должна выполнить поручение президента и вводить ежегодно не менее 4 млн кв. метров жилья. Уже сейчас строительство в регионе идет рекордными темпами, последнее достижение – 3,062 млн кв. м по итогам 2022 года.

Как ранее сообщал «Башинформ», экономика Башкирии уже в 2022 году адаптировалась к санкциям, о чем свидетельствуют показатели экономического роста и даже при самом негативном развитии событий они могут лишь незначительно замедлить динамику роста, ведь в республике в последние годы принимаются системные меры по минимизации их влияния.

«Ключевая для нас задача – обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики нашей республики. За прошлый год наша промышленность выросла почти на 8 процентов, за 10 месяцев этого года – на 2,8 процента. Мы с вами можем гордиться тем, что Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в Российской Федерации. Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей», - отметил в своем послании к Госсобранию Башкирии Глава Республики Радий Хабиров.

В послании названы основные инструменты, за счет которых республика намерена обеспечивать промышленный рост: кооперация, программы господдержки, создание особых экономических зон и территорий опережающего развития и другое. Особое внимание уделено привлечению инвестиций. Сегодня республика является одним из лидеров по привлечению инвестиций, второй год удерживая пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который формирует АСИ. Приходящие к нам инвестиции - это новые рабочие места, налоги, все это позволит эффективнее решать социальные задачи, стоящие перед республикой. Базовый и консервативный варианты прогноза обещают рост инвестиций в 2036 году, разница в результатах здесь незначительная – 106,7% и 104% соответственно.