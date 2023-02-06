Рост производства, почти нет безработицы, зарплата от 100 тысяч: какой будет Башкирия в 2036 году

Правительством Башкирии актуализирован прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период – до 2036 года. «Башинформ» проанализировал представленные в документе основные направления социально-экономического развития региона и попросил экспертов оценить возможность реализации намеченных планов.
Как отмечается в опубликованном прогнозе, он является одним из основных документов стратегического планирования Республики Башкортостан, на основе которого составляется бюджетный прогноз, государственные программы и другие, важные для развития региона документы. Прогноз сформирован исходя из ориентиров и приоритетов, обозначенных в указах президента РФ, в частности «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» и других программах стратегического планирования. Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Последний вариант учитывает сдержанные темпы развития экономики и более низкую динамику цен на нефть.
Вне зависимости от сценария, прогноз предусматривает повышение эффективности экономики Башкирии, рост ее конкурентоспособности, увеличение инвестиций. Ожидается положительная динамика роста региональной экономики, несмотря на оговорку о том, что она будет определяться мировыми ценами на промышленную продукцию и ресурсы, а также наличие или отсутствие санкций, прогноз не указывает на негативное развитие событий, даже при совокупности указанных отрицательных факторов. Так, в 2023-2036 годы в базовом варианте развития экономики темпы роста составят 103,1%-106,1%, а в консервативном - 100,5%-102,3%. Драйверами станут нефтегазовый комплекс, машиностроение, активно будут развиваться строительство, АПК.
Производство валовой продукции сельского хозяйства к 2036 году вырастет в 1,9 раза. Ориентирами будут развитие молочного скотоводства, рост производства товарного молока овощей и картофеля, зерновых, организация эффективного хранения продукции растениеводства. Даже в случае нестабильной ситуации в экономике и недостаточного субсидирования АПК, отрасль будет расти, хотя и медленнее, на уровне 100,9% - 101,2%. Прорывной рост ожидается и в строительстве, напомним, что к 2030 году республика должна выполнить поручение президента и вводить ежегодно не менее 4 млн кв. метров жилья. Уже сейчас строительство в регионе идет рекордными темпами, последнее достижение – 3,062 млн кв. м по итогам 2022 года.
Как ранее сообщал «Башинформ», экономика Башкирии уже в 2022 году адаптировалась к санкциям, о чем свидетельствуют показатели экономического роста и даже при самом негативном развитии событий они могут лишь незначительно замедлить динамику роста, ведь в республике в последние годы принимаются системные меры по минимизации их влияния.
«Ключевая для нас задача – обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики нашей республики. За прошлый год наша промышленность выросла почти на 8 процентов, за 10 месяцев этого года – на 2,8 процента. Мы с вами можем гордиться тем, что Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в Российской Федерации. Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей», - отметил в своем послании к Госсобранию Башкирии Глава Республики Радий Хабиров.
В послании названы основные инструменты, за счет которых республика намерена обеспечивать промышленный рост: кооперация, программы господдержки, создание особых экономических зон и территорий опережающего развития и другое. Особое внимание уделено привлечению инвестиций. Сегодня республика является одним из лидеров по привлечению инвестиций, второй год удерживая пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который формирует АСИ. Приходящие к нам инвестиции - это новые рабочие места, налоги, все это позволит эффективнее решать социальные задачи, стоящие перед республикой. Базовый и консервативный варианты прогноза обещают рост инвестиций в 2036 году, разница в результатах здесь незначительная – 106,7% и 104% соответственно.
Важной составляющей видения будущего является прогноз развития социальной сферы. Согласно имеющимся данным, доходы жителей республики в ближайшие 13 лет продолжат расти, причем темпами, опережающими рост цен. Даже в консервативном варианте среднемесячная заработная плата в Башкирии в 2025 году вырастет в сравнении с 2021 годом на 30%, до 55687,9 рублей (в базовом варианте – до 59 270,7 рублей). В 2036 году среднестатистический житель Башкирии сможет ежемесячно зарабатывать почти 127,7 тыс. рублей (в базовом варианте). В консервативном сценарии эта сумма несколько меньше – 97,535 тыс. рублей, тем не менее прогнозируется рост в сравнении с 2021 годом в 2,3-3 раза.
Среди мер по повышению доходов населения – реализация мероприятий по борьбе с бедностью. Повышение благосостояния населения, снижение бедности и рост доходов является одной из стратегических целей, обозначенной президентом страны Владимиром Путиным еще в 2020 году. До 2030 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей республике, как и по всей стране, должна быть снижена вдвое.
«Все действия власти не имеют смысла и будут справедливо критиковаться, если они не направлены на самое главное – улучшение жизни людей. Это очень простые вещи – достойная работа с достойной заработной платой, хорошая медицина, образование, комфортная среда, спорт и культура», - обозначил задачи, стоящие перед республикой, в своем послании к Госсобранию Радий Хабиров.
Отметим, что согласно прогнозу, в 2036 году доля жителей республики с доходами ниже прожиточного минимума не должна превышать 5,6%.
Уже сейчас в Башкирии отмечается рекордно низкий уровень безработицы, которая продолжает снижаться. К 2036 году этот уровень составит по базовому варианту 0,76%, а по консервативному – 0,81%. Вырастет к 2036 году и ожидаемая продолжительность жизни, она составит 73,66 года, что на 6% выше уровня 2021 года. По консервативному сценарию, возможный рост составит 3,9% до 72,18 года. Этот рост будет обусловлен снижением младенческой смертности, а также смертности в трудоспособном возрасте.
Мнением относительно обновленного документа стратегического планирования и возможностях достижения поставленных в нем целей с «Башинформом поделились эксперты.
«Прежде всего, я бы отметил, что корректировка прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2036 года является совершенно целесообразным шагом. Как мы видим из обновленного документа, по итогам 2021 года удалось преодолеть негативное влияние пандемии в 2020 году и преодолеть продолжавшееся ее негативное влияние в 2021 году, что потребовало значительных усилий правительства Башкортостана», - прокомментировал «Башинформу» доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай.
Кандидат экономических наук, доцент уфимского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Азамат Барлыбаев считает представленный прогноз реалистичным.
«Прогнозы социально-экономического развития строятся на основе данных предшествующих периодов. Благодаря хорошо диверсифицированной структуре экономики, привлечению значительного объема государственных и частных инвестиций республика многие годы демонстрирует позитивную динамику основных показателей социально-экономического развития, поэтому, на мой взгляд, достижение прогнозных значений до 2036 года – вполне выполнимая задача, даже с учетом возможного негативного влияния геополитических факторов. Обращают на себя внимание такие позитивные факторы, как снижение безработицы до уровня менее 1%, динамика роста доходов населения, что позволяет сделать вывод об устойчивом развитии республики в ближайшем будущем, - считает эксперт.