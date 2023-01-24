В Башкирии актуализируют программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума

В Башкирии актуализируют региональную программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

«Повышение благосостояния населения, снижение бедности и рост доходов является одной из стратегических целей, обозначенной президентом страны Владимиром Путиным еще в 2020 году, — отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства. — Наша республика среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 9 месяцев 2022 года занимает седьмое место по реальным денежным доходам и пятое — по уровню среднедушевых денежных доходов. При этом до 2030 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей республике, как и по всей стране, должна быть снижена вдвое».

Проект постановления правительства РБ, касающийся внесения изменений в региональную программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, разработан министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ в соответствии с единым планом по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

«Согласно этому плану откорректированы и приведены в соответствие показатели "Уровень бедности", "Темп роста реальной среднемесячной заработной платы" и "Темп роста реального среднедушевого денежного дохода"», — уточнила на заседании глава минтруда Ленара Иванова.

Как сообщила министр, в январе–октябре прошлого года социально-экономическое положение Башкирии характеризовалось увеличением как номинальной, так и реальной зарплаты. Так, по данным Башстата, среднемесячная заработная плата одного работника в январе–октябре 2022 года достигла 46 979 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,8%, информировал «Башинформ». Это выше среднероссийского темпа на 2,1 процентных пункта (в среднем по России — 61 877 рублей, рост на 12,7%).

Реальная заработная плата, зависящая от уровня номинальной зарплаты и уровня цен на товары и услуги (с учетом индекса потребительских цен, составила в январе–октябре 100,5% (что выше российского значения на 1,8 процентных пункта (в среднем по РФ — 98,7%).

«Проект региональной программы предусматривает пять задач, на достижение каждой из которых направлен комплекс мероприятий, — продолжила Ленара Иванова. — Первая задача — повышение уровня доходов граждан. Одним из самых действенных инструментов в решении этой задачи является создание новых рабочих мест. Здесь хочется в очередной раз напомнить всем инвесторам, чтобы при разработке бизнес-проектов не забывали закладывать в смету зарплату своим работникам не ниже средней по отрасли».

Росту заработной платы способствует также легализация неформальной занятости. Так, в результате принятых в 2022 году мер удалось вывести из «тени» более 19,5 тысячи работников. Всего с 2015 года легализован труд 357,5 тысячи жителей Башкирии. В правительстве отметили, что Башкирия традиционно входит в число регионов, перевыполняющих контрольный показатель. Так, по состоянию на 31 декабря 2022 года этот показатель в республике выполнен почти на 114%.

«В рамках второго блока региональной программы — стабилизации цен на товары и услуги — в 2022 году в республике было организовано 245 ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов республиканских товаропроизводителей. В этом году необходимо выполнить задачу по формированию республиканской дистрибьюторской сети», — заявила Иванова.

Третий блок программы касается развития системы социальной помощи нуждающимся. На сегодняшний день в республике успешно внедрен совместный с Агентством стратегических инициатив (АСИ) проект по назначению и выплате мер соцподдержки семьям с детьми путем подачи единого заявления на пять мер социальной поддержки.

Четвертый блок — адресная социальная помощь на основании социального контракта. Это один из эффективных инструментов по снижению бедности населения, подчеркивают специалисты.

Так, в прошлом году в Башкирии было заключено 5160 социальных контрактов. Из них 1797 касаются поиска работы, 1118 — осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, 958 — ведения личного подсобного хозяйства, 1-287 — осуществления других мероприятий. Общая сумма выплат по соцконтрактам составила 613,5 млн рублей.

Пятый блок региональной программы связан с организацией социальной адаптации малоимущих. Проект предусматривает обучение финансовой грамотности населения республики. В целом за прошлый год в Башкирии проведены более 80 обучающих мероприятий для 17 тысяч человек по формированию навыков ответственного поведения при получении кредитов.

«Снизить уровень бедности в республике в два раза к 2030 году — задача общая, и в этой работе должны быть задействованы все уровни власти, — убежден Андрей Назаров. — Это стратегический вопрос, поскольку увеличение доходов населения ведет к росту покупательской способности. В свою очередь, это влечет за собой рост производства и в целом способствует развитию экономики, поэтому для достижения поставленных задач региональной программы необходима совместная работа органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и работодателей».