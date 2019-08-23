Фото: Олег Яровиков Отставка министра, что с водой в Сибае, имамы-бизнесмены - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

За что Радий Хабиров отчитал глав районов, сколько зарабатывают имамы-бизнесмены, что с водой в Сибае, где будет коваться будущее республики, стоимость выборов главы и «основной кандидат», как начальник отдела ГИБДД делал карьеру по поддельному диплому, студент из Уфы победил в конкурсе Илона Маска. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Есть идея и ресурсы, нет инвестчасов

19 августа на совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство работой глав муниципалитетов с предпринимателями. Он отметил, что с начала августа в городах и районах должны были состояться 189 предпринимательских часов. Из них половина была отменена, сообщает «Башинформ». При этом у предпринимателей «есть идея и ресурсы для открытия бизнеса». Руководитель республики поручил главам районов самим находить предприимчивых жителей и взять под жёсткий контроль проведение инвестчасов. «Если вновь отменой инвестчаса будет указано отсутствие заявок от предпринимателей, буду считать, что вы недорабатываете и не понимаете сути и важности этой работы», — сказал Хабиров. Кроме этого, комиссия отсекла более половины представленных кандидатур на должности замглав муниципалитетов по предпринимательству. «Это должны быть не удобные вам люди, не ваши родственники или знакомые», этот человек «должен понимать свои задачи», пояснил Хабиров.

Сколько зарабатывают имамы-бизнесмены

Как узнали в UfacityNews.ru, некоторые имамы Башкирии занимаются не только религиозной работой, но и ведут бизнес. Выяснилось, что самым зажиточным муллой ЦДУМ РФ является имам-хатыб махалли деревни Сакатово Бакалинского района Илдар Зайдуллин. Выручка его уфимского ООО «Фотонур» за прошлый год составила 336,2 млн рублей. На втором месте имам-хатыб села Тактагулово того же района Флюс Шайхлисламов. Он руководит уфимской «Биосферой», которая заработала 315,3 млн рублей. Сообщается, что некоторые хазраты занимаются сельхоздеятельностью. Так, имам-хатыб махалли села Тайняшево Чекмагушевского района Флюр Якупов владеет 0,44% колхоза «Герой», который заработал в прошлом году 290,6 млн рублей. Имам-хатыб ММРО деревни Шарипкулово Кармаскалинского района Амир Хамитов – совладелец СПК «Кармаскалинское молоко». За год выручка составила 44,3 млн рублей. Среди бизнесменов оказался и имам-хатыб мечети «Ихлас» Мухамет Галлямов из Уфы. Он владеет ФОК «Адонис», где, помимо спортплощадок, есть и бани-сауны, рассказали на портале.

«Это полностью фейк»: что с водой в Сибае

Сообщения о том, что в Сибае имеет место нештатная ситуация, в результате которой якобы в питьевой воде превышено содержание вредных веществ, не соответствует действительности. Об этом «Башинформу» сообщил глава города Рустем Афзалов. «Это полностью фейк. Ситуация, которая была в июле, касается не питьевой воды, а сточной канализации на территории рудника, который находится в ведении сибайского филиала УГОК», — пояснил он, отметив, что сейчас «вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам». О загрязнении 24 июля сточных вод в Сибае из-за аварии на руднике УГОКа, в результате которой в очистные сооружения города попали шахтные воды, рассказали на оперативном совещании в мэрии 19 августа. «Концентрация меди была зафиксирована в 200 раз выше норматива, концентрация марганца тоже порядка 200 раз, концентрация сульфат-ионов – в 10 раз, концентрация железа – в 10 тысяч раз», – рассказал директор «Сибайводоканала». Предварительный ущерб оценивается в 5-10 млн рублей.

Как сообщили 19 августа на совещании в правительстве РБ, до 2024 года на строительство систем водоснабжения в республике будет направлено 4,5 млрд рублей, а долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, по республике доведут до 92,5%. Сейчас — 87,6%.

Стоимость выборов главы и «основной кандидат»

Избирательная кампания на выборах главы Башкирии проходит скучно и спокойно. Такое мнение высказал «Башинформу» после встречи с руководством ЦИК РБ член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Аверин. «В Башкирии есть Радий Хабиров, человек с большим опытом административной работы, он основной кандидат, все остальные, по сути, кандидаты технические», — сказал московский гость, напомнив «про неожиданные результаты губернаторских выборов в четырех российских регионах».

По словам главы ЦИК РБ Илоны Макаренко, важно переломить мнение, что выборы в России проходят с нарушениями и применением административного ресурса. «Я не вижу ничего зазорного, если глава города или района, который пользуется уважением и авторитетом среди жителей, призывает их проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании», — сказала она.

По данным Ufatime.ru, на выборы главы РБ из бюджета республики выделено 425 млн 210,2 тысячи рублей.

Отставки — министра, ректора, директора…

Министр промышленности и инновационной политики Башкирии Алексей Карпухин, занимавший должность с 2012 года, ушел в отставку, информировал 20 августа «Башинформ». На его место назначен первый замминистра ведомства Фарит Гильманов.

Уфимский авиационный университет временно возглавит экс-министр экономразвития Башкирии Сергей Новиков. Ректор УГАТУ Николай Криони освобожден от должности с 5 сентября. После антикоррупционных проверок Минприроды РФ уволилась директор Башкирского госзаповедника Василя Яныбаева. Покинул свой пост и первый зампредседателя Госкомстроя Григорий Невоструев. По данным «Ъ-Уфа», заявление об увольнении написала также председатель Госкомторговли Башкирии Гузэль Асылова.

Транспорт будущего: студент из Уфы победил в конкурсе Илона Маска

21-летний уфимец Артём Газизов, студент Мюнхенского технического университета, стал одним из победителей конкурса американского изобретателя Илона Маска. В составе университетской команды он разработал модель пассажирской капсулы для поезда будущего «Гиперлуп». По сообщению ГТРК «Башкортостан», Артем отвечал за техническую начинку поезда. В итоге студентам удалось разогнать капсулу до 463 км/ч — новый мировой рекорд. «Это, по сути, метро между городами. Вы получаете скорость самолета, но вам не нужно ничего ждать, не нужно проходить регистрацию. Просто садитесь и едете», — рассказал Артем. По словам юноши, его команда готова создать гиперлуп для нашей республики и уже есть наработки.

О новых автобусах, «счастливом часе» и о тех, кто «ворует деньги»

20 августа «Башавтотранс» получил еще 102 автобуса малой вместимости и среднего класса. Как информировал в соцсетях врио главы Башкортостана Радий Хабиров, до конца года главный госавтоперевозчик республики получит 527 автобусов. Все райцентры обеспечены транспортным сообщением с Уфой автобусами госперевозчика, уточняет «Башинформ». «С первого сентября переходим на мультимодальность. В течение часа можно будет сменить несколько автобусов «Башавтотранса», заплатив однажды картой «Алга». Далее — к «счастливому часу» добавим трамваи, троллейбусы, электрички», — написал Хабиров в соцсетях.

С 3 сентября со станции Дёма до Шакши на всех электричках можно будет доехать за 21 рубль. «Сейчас на это приходится тратить 67 рублей, и это одна из причин, почему «не полетел» проект «Городская электричка» до сих пор. Еще одно важное решение — начинаем соединять электрички с другими видами транспорта», — рассказал Хабиров. Он также заявил, что «наш общественный транспорт будет лучшим в стране».

Ранее руководитель республики раскритиковал подчиненных за ненадлежащее исполнение обязанностей по вопросу благоустройства дорог. «Три миллиарда на три года уходит на М-5. За такие деньги можно и капремонт делать. Около барьеров, разделяющих дороги, какая-то галька, гравий. Это говорит о том, что вы не убираетесь, это значит, что воруют наши деньги», — подчеркнул Хабиров на совещании в правительстве и распорядился усилить деятельность Контрольного управления.

Как начальник отдела ГИБДД работал по поддельному диплому

В Уфе в отношении бывшего начальника отдела УГИБДД МВД по РБ возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в использовании поддельного документа. Как узнал «Башинформ», до 1998 года полицейский приобрел диплом Башкирского аграрного института. В действительности он не оканчивал его. Для присвоения специального звания и продвижения по службе он предъявил фальшивый документ в отдел кадров УВД Уфы. Также он назначался на должности, замещение которых требовало высшего образования. На основании уже якобы имеющегося высшего образования он получил дополнительное высшее образование по специальности «юриспруденция». Позже полицейский вышел на пенсию по выслуге лет. Дело направляется в суд.

Мировой чемпионат профессионалов

22 августа на стадионе «Казань Арена» открылся 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Мероприятие прошло при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В церемонии открытия также принял участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. В чемпионате участвуют более 1300 конкурсантов из 63 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Россию в составе сборной представляет студент Сибайского колледжа Ильмир Саитбаталов, сообщил «Башинформ».

Осудили за экстремистский материал

В Сибае вынесли приговор 55-летнему местному жителю за размещение в Сети материала экстремистского характера, передает БСТ. По данным УФСБ, в апреле этого года мужчина опубликовал в соцсетях сообщение, содержащее высказывания, призывающие к отделению субъектов России для достижения независимости. В комментарии пользователя содержались признаки побуждения к отделению национальных республик от РФ, к войне против «москалей». Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 1,5 годам условного лишения свободы.

Здесь будет коваться будущее республики

23 августа в Уфе торжественно заложили капсулу в первый камень строительства нового республиканского Центра спортивной борьбы. «Сегодня для меня очень важный день, сбывается моя мечта. Дворец борьбы станет родным домом для всех борцов республики. Мы совместно с Федерацией спортивной борьбы и ветеранами единодушно решили, что Дворец будет носить имя великого борца и человека, сына башкирского народа Владимира Алексеевича Бормана», — сказал на церемонии руководитель Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, это будет самый большой Дворец борьбы в России, его общая площадь составит 29 тысяч кв. метров. «Места хватит всем, здесь будет коваться будущее нашей республики», — отметил он. Строительство начнется в 2020-м и должно завершиться через два года, уточняет «Башинформ».