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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

И.о. министра промышленности и инновационной политики Башкирии стал Фарит Гильманов

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Исполнение обязанностей министра промышленности и инновационной политики Башкортостана возложено на Фарита Гильманова, ранее занимавшего должность первого заместителя министра. Как сообщало ранее агентство «Башинформ», предыдущий руководитель ведомства Алексей Карпухин ушел с поста министра по собственному желанию.

Справка. Фарит Фаррахович Гильманов родился 8 февраля 1976 года в деревне Кызыл-Октябрь Ишимбайского района. Окончил Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России, адъюнктуру Санкт-Петербургского университета государственной пожарной службы МЧС России, кандидат педагогических наук. Служил начальником пожарной части МЧС по РБ, начальником отдела государственной пожарной инспекции города Салавата Управления госпожарнадзора МЧС по РБ. С апреля 2011 года работал главой администрации города Салавата. На должность первого заместителя промышленности и инновационной политики республики был назначен в феврале 2019 года.

Теги: назначения, министр промышленности
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