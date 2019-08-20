Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин ушел в отставку
Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин ушел в отставку Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Министр промышленности и инновационной политики Башкирии Алексей Карпухин покидает свою должность. Информацию о своей отставке он лично подтвердил агентству «Башинформ».
Алексей Карпухин занимал должность министра с октября 2012 года. До своего назначения на этот пост он был генеральным директором Уфимского завода эластомерных материалов, изделий и конструкций, еще раньше — гендиректором Нефтекамского производственного объединения искусственных кож.