Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.78 ↑

EUR 73.97 ↓

21 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Сибае из-за аварии на руднике УГОКа в очистные сооружения города попали шахтные воды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Сибае из-за аварии на руднике УГОКа в очистные сооружения города попали шахтные воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

24 июля на Сибайском подземном руднике произошла авария, в результате которой шахтные воды попали в очистные городские сооружения. О значительном загрязнении сточных вод рассказали на оперативном совещании в мэрии города лишь 19 августа.

Директор МУП «Сибайводоконал» Тахир Муллоджанов сообщил, что в результате аварии водопровода на руднике Учалинского горно-обогатительного комбината был допущен сброс в реку сточных вод, который превышал все предельно допустимые концентрации.

﻿«Сточная вода, попавшая в очистные сооружения городского водоканала, была ярко-желтого цвета. Концентрация меди была зафиксирована в 200 раз выше норматива, концентрация марганца тоже порядка 200 раз, концентрация сульфат-ионов – в 10 раз, концентрация железа – в 10 тысяч раз, – отметил он. — Те сооружения, которые у нас имеются для хозяйственно-бытовых сточных вод, не справились с этим. В результате в реку был допущен сброс определённого количества веществ, правда, не таких страшных концентраций. Превышения были в 10 раз».
В связи с токсическим влиянием солей железа, марганца, тяжелых металлов в реке погибла практически вся биологически активная среда, в живых остались только бактерии. На восстановление нормальной среды понадобится около трех месяцев, сообщил директор «Сибайводоканала».

В настоящее время авария на руднике ликвидирована, стоки пришли в норму. Ситуация улучшилась, было отмечено на совещании.

За загрязнение воды УГОКу выставили штрафы. Предварительный ущерб оценивается в 5-10 млн рублей.

Теги: Сибай, УГОК, экология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
И.о. министра промышленности и инновационной политики Башкирии стал Фарит Гильманов
Исполнение обязанностей министра промышленности и инновационной политики Башкортостана возложено на Фарита Гильманова, ранее занимавшего должность перво
В Уфе 36-летнего блогера убили из-за ревности, ноутбука и мобильного телефона
Тело 36-летнего блогера из Стерлитамака обнаружили на съемной квартире в Уфе. Руслана до смерти избил знакомый и вместе со своей девушкой похитил ценные
Радий Хабиров рассказал о сроках поставки новых автобусов и переходе на «счастливый час»
Сегодня ГУП «Башавтотранс» получило еще 102 автобуса, среди которых 60 - малой вместимости, 42 - среднего класса. Врио главы Башкортостана Радий Хабир
У жителя Башкирии мошенники вымогали деньги под угрозой распространения интим фото и видео
30-летний житель Белебеевского района стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина в одной популярной сети вступил в контакт с красивой девушкой по имени Аи
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть