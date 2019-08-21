Фото: ИА «Башинформ» В Сибае из-за аварии на руднике УГОКа в очистные сооружения города попали шахтные воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

24 июля на Сибайском подземном руднике произошла авария, в результате которой шахтные воды попали в очистные городские сооружения. О значительном загрязнении сточных вод рассказали на оперативном совещании в мэрии города лишь 19 августа.

Директор МУП «Сибайводоконал» Тахир Муллоджанов сообщил, что в результате аварии водопровода на руднике Учалинского горно-обогатительного комбината был допущен сброс в реку сточных вод, который превышал все предельно допустимые концентрации.

﻿«Сточная вода, попавшая в очистные сооружения городского водоканала, была ярко-желтого цвета. Концентрация меди была зафиксирована в 200 раз выше норматива, концентрация марганца тоже порядка 200 раз, концентрация сульфат-ионов – в 10 раз, концентрация железа – в 10 тысяч раз, – отметил он. — Те сооружения, которые у нас имеются для хозяйственно-бытовых сточных вод, не справились с этим. В результате в реку был допущен сброс определённого количества веществ, правда, не таких страшных концентраций. Превышения были в 10 раз».

В связи с токсическим влиянием солей железа, марганца, тяжелых металлов в реке погибла практически вся биологически активная среда, в живых остались только бактерии. На восстановление нормальной среды понадобится около трех месяцев, сообщил директор «Сибайводоканала».

В настоящее время авария на руднике ликвидирована, стоки пришли в норму. Ситуация улучшилась, было отмечено на совещании.

За загрязнение воды УГОКу выставили штрафы. Предварительный ущерб оценивается в 5-10 млн рублей.