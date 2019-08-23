Фото: автор | Видео: автор Более 140 млн зрителей увидели церемонию открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Фото: автор | Видео: автор

КАЗАНЬ, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На стадионе «Казань Арена» 22 августа состоялась церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. По данным организаторов, официальный старт чемпионата увидели более 140 миллионов зрителей, с учетом телевизионной аудитории. Мероприятие прошло при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В церемонии открытия выступили творческие коллективы Республики Татарстан и известные исполнители – Ёлка, Александр Панайотов, Ян Гэ, инди-группа Therr Maitz и другие. Зрители стали свидетелями незабываемого шоу: парад стран-участников, творческие композиции VR-художников, реальные истории профессионального роста и самоопределения участников чемпионатов прошлых лет, робот София и ее желание дружить с человечеством, невероятные спецэффекты и звуковое сопровождение.

Цифровым партнером «олимпиады рабочих рук» выступает МегаФон, обеспечивая сервисами связи организаторов, участников и волонтеров. Особая цель МегаФона на мероприятии – это знакомство с молодыми специалистами цифровых профессий будущего. Эксперты компании в ходе соревновательных дней посетят павильоны, где веб-дизайнеры, разработчики, программисты и робототехники продемонстрируют свое мастерство.

«Чемпионат очень вдохновляет трудиться, многие из нас три-пять лет назад и не слышали о том, что можно на международном уровне соревноваться в профессионализме, выполняя рабочие обязанности. Сегодня сотни молодых специалистов, лучших в своих 63 странах, собрались в Казани. Молодость – это инновации, новые подходы к работе и образованию, которые требуют поддержки тех, кто уже крепко стоит на ногах, не боится ошибок и готов вкладываться в формирование нового профессионального опыта у подрастающего поколения. МегаФон, как цифровая компания, принимает на себя эту миссию, поддерживая чемпионат по стандартам WorldSkills, приглашая молодых ребят на цифровую стажировку в компанию, развивая технологичные и IT-стартапы», — сказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак .

На многотысячной арене впервые в России была использована технология дополненной реальности на все 360 градусов. Зрители на трибунах смогли увидеть AR-эффекты через экраны своих гаджетов с помощью специального приложения, а также на информационных экранах стадиона. Сигналы на экранах предупреждали участников церемонии открытия о появлении очередного AR-эффекта.

В WorldSkills Kazan 2019 принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Молодые профессионалы со всего мира приехали на чемпионат, чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Они прошли отбор на национальных соревнованиях по стандартам WorldSkills и являются лучшими из лучших в своей стране.

Как сообщало агентство «Башинформ», студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, уроженец Хайбуллинского района Башкортостана Ильмир Саитбаталов вошел в состав национальной сборной Российской Федерации. Он покажет свое мастерство в компетенции «Архитектурная обработка камня». Конкуренты Ильмира – это представители Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Китая, Кореи, Франции, Швейцарии и Японии. Он является обладателем золотой медали финала V национального чемпионата WorldSkills Russia. Наставник Ильмира — Рафаэль Яхин в 2017 году на мировом чемпионате WorldSkills Competition в Абу-Даби (ОАЭ) уже завоевал бронзовую медаль.

«Нашу страну, республику представляет парень из Сибая – Ильмир Саитбаталов. Мы верим в его успех, верим в победу. Алга, Ильмир», — обратился через соцсети к участнику чемпионата и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин , находившийся в момент церемонии открытия на трибуне «Казань Арены».

«Чемпионат дает возможность лидерам отраслей, правительствам и образовательным учреждениям возможность обменяться информацией и передовыми методами работы в отрасли и в сфере профессионального образования. Новые идеи и процессы вдохновляют школьников на то, чтобы посвятить свою жизнь технике и новым технологиям и строить лучшее будущее», — отметили организаторы WorldSkills Kazan.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International, опередив французский Париж и бельгийский Шарлеруа. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. Соревнования пройдут на базе международного выставочного центра «Казань Экспо».

27 августа на церемонии закрытия состоится подведение итогов, награждение призеров и победителей сертификатами и медалями.