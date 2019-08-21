Директор Башкирского госзаповедника уволилась с должности после проверки Минприроды России

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

После антикоррупционных проверок, проведенных Минприроды России в подведомственных заповедниках и национальных парках, трое директоров лишились своих должностей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник агентства в министерстве. В частности, директор Башкирского государственного природного заповедника Василя Яныбаева также приняла решение об увольнении по итогам проверки. В работе заповедника были выявлены нарушения ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Своих должностей также лишились директора «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» и национального парка «Самарская Лука».

Башкирский государственный заповедник находится в центре Южного Урала, почти на границе Европы и Азии, среди живописных гор и бескрайних лесов. Он принадлежит к старейшим в Российской Федерации заповедникам и является одним из первых семи по времени образования в стране и вторым на Урале.