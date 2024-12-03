Новости Башкортостана и Уфы
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Прямая линия Главы РБ - 2024

Главное
Онлайн-трансляция
3 Декабря 2024, 19:01
Текстовая трансляция прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым
Общество
11 Декабря 2024, 13:49
Расих Хамитов рассказал о приоритетных направлениях развития Башкирии
Общество
10 Декабря 2024, 17:35
Межвузовский кампус открыл новые возможности для развития науки – студенты
Общество
10 Декабря 2024, 17:08
Названы города, откуда чаще поступали вопросы на Прямую линию с Главой Башкирии
СВОих не бросаем
10 Декабря 2024, 15:10
В Уфе участники СВО пройдут военно-врачебную экспертизу в доступных условиях
Общество
10 Декабря 2024, 13:16
Глава Башкирии поручил отработать вопросы с Прямой линии за два месяца
Общество
10 Декабря 2024, 13:00
Радий Хабиров рассказал о судьбе вора, укравшего у мальчика приставку
Аналитика
10 Декабря 2024, 09:44
Поручения Главы Башкирии рождаются из общения с жителями республики
Лонгриды
10 Декабря 2024, 09:39
Какие выводы сделали политологи по итогам прямой линии с Главой Башкирии
Общество
9 Декабря 2024, 13:15
Вопросы на прямую линию с Главой Башкирии чаще всего поступали через телеграм
Общество
9 Декабря 2024, 10:00
Роман Болотов оценил достижения Башкирии в природоохранной сфере
Политика
9 Декабря 2024, 07:45
В Башкирии прошла прямая линия с Хабировым, провели Ялтинский форум. Главное
Общество
8 Декабря 2024, 22:41
Кадим Аралбаев рассказал о важности сохранения духовных ценностей в Башкирии
Общество
7 Декабря 2024, 10:15
Масштабные проекты, реализуемые в Башкирии, стали ответом на запросы общества
Аналитика
7 Декабря 2024, 10:00
Как в Башкирии снижают аварийность на дорогах
Аналитика
7 Декабря 2024, 09:00
Крупнейший форум страны. Чем запомнится XVII Международная неделя бизнеса в Уфе
Точка зрения
6 Декабря 2024, 14:02
Блогер Олег Арефьев: Как я на прямую линию с главой Башкирии ходил
Общество
6 Декабря 2024, 11:47
На Прямую линию с Главой Башкирии поступило свыше 9,5 тысячи обращений
Политика
6 Декабря 2024, 09:52
Прямая линия с Главой Башкирии позволила выявить проблемы, волнующие общество
Общество
5 Декабря 2024, 16:26
Глава Башкирии на прямой линии уделил особое внимание вопросам семьи и детей
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