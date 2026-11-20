«Граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту, получить полагающиеся им выплаты и льготы и это засчитывается как служба по призыву», – сказал Михаил Блажевич.
По словам военного комиссара, при отборе в войска приоритет отдается кандидатам с опытом в IT, электронике, радиотехнике, авиамоделизме, «геймерстве».
Согласно условиям контракта, служба в войсках БПС идет вдали от линии боевого соприкосновения и без перевода в другие виды войск. Перед отправкой к месту несения службы все проходят специальное обучение и получают военную специальность. После окончания срока действия контракта можно уволиться или заключить новый.
Как мы рассказывали ранее, в Башкирии идет набор в именной батальон беспилотных систем. Он называется Башкирский батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева. На участников подразделения распространяются все федеральные и республиканские льготы, в том числе для членов семьи. Пункт приема находится по адресу: Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны для связи +7(908)358-00-00 и +7 (995) 948-65-41.
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