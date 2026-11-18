С момента создания мобильное приложение «Ветеран 02» приняло более 300 обращений от бойцов и ветеранов СВО Башкирии. Программу установили более 2,5 тысячи человек, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО РБ.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии официально запущено мобильное приложение «Ветеран 02», разработанное для комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Приложением могут воспользоваться ветераны СВО, которые ищут работу. Программа собрала предложения от проверенных работодателей, которые готовы трудоустраивать участников СВО. Вакансии регулярно обновляются, поэтому новые возможности появляются постоянно.
Кроме того, ветераны могут обмениваться опытом, поддерживать друг друга в чате приложения.
Ранее приложение «Ветеран 02» признали лучшим соцпроектом Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.