С момента создания мобильное приложение «Ветеран 02» приняло более 300 обращений от бойцов и ветеранов СВО Башкирии. Программу установили более 2,5 тысячи человек, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии официально запущено мобильное приложение «Ветеран 02», разработанное для комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Приложением могут воспользоваться ветераны СВО, которые ищут работу. Программа собрала предложения от проверенных работодателей, которые готовы трудоустраивать участников СВО. Вакансии регулярно обновляются, поэтому новые возможности появляются постоянно.

Кроме того, ветераны могут обмениваться опытом, поддерживать друг друга в чате приложения.

Ранее приложение «Ветеран 02» признали лучшим соцпроектом Башкирии.