Приложение для ветеранов СВО признано лучшим соцпроектом Башкирии

Мобильное приложение «Ветеран 02» Ассоциации ветеранов СВО Башкирии получило республиканскую премию «Создатели — 2026». Программа победила в номинации «Креативный социальный проект» среди 40 участников.

В одной платформе объединены основные направления работы Ассоциации ветеранов СВО. Так, за 4 месяца работы через приложение поступило более 300 обращений. По многим из них удалось найти решения и добиться положительного результата, сообщили в Ассоциации.

«Ветеран 02» позволяет получать достоверную и подробную информацию о мерах поддержки, трудоустройстве, юридической и психологической помощи, направлять обращения и взаимодействовать с Ассоциацией, не проходя для этого множество инстанций и не тратя время на поиск нужных контактов. Для нас эта награда — признание того, что проект востребован и действительно работает», — отметили в Ассоциации.

Награду Ассоциация ветеранов СВО получила на форуме «Российская креативная неделя — Евразия» в Уфе.