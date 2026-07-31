В Башкирии запустили цифровую платформу поддержки ветеранов СВО

Как сообщили «Башинформу» в региональной ассоциации ветеранов СВО, проект решит одну из главных проблем, с которой сталкиваются вернувшиеся с фронта бойцы, а именно необходимость обращаться в разные инстанции, искать разрозненную информацию и проходить множество бюрократических процедур.
В приложении ветераны СВО и члены их семей могут вступить в ассоциацию, узнавать актуальные новости, отправлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, а также знакомиться с вакансиями, анонсами мероприятий и общаться во внутреннем сообществе. Платформа выступает единым окном взаимодействия между ветеранами, ассоциацией, органами власти, муниципалитетами, госфондом «Защитники Отечества» и работодателями.
Надо отметить, что Башкирия стала первым регионом, где реализована такая модель поддержки. Полученный опыт планируется использовать при создании аналогичных платформ и в других регионах России. В перспективе возможно объединение региональных платформ в единую федеральную цифровую сеть с общими сервисами взаимодействия, коммуникации и партнёрской инфраструктурой.
Ранее «Башинформу» стало известно о том, что Башкирия станет пилотным регионом по трудоустройству ветеранов СВО.
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