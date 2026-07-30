Башкирия станет пилотным регионом по трудоустройству ветеранов СВО

Ассоциация ветеранов СВО будет сотрудничать с кадровыми центрами «Работа России», чтобы помощь ветеранам стала ещё более эффективной и адресной. Они смогут получить целый комплекс услуг. Это и помощь в поиске работы с подбором вакансий под индивидуальный опыт и пожелания, и бесплатное обучение или переобучение для освоения новой профессии или повышения квалификации.

Также специалисты проконсультируют по вопросам открытия собственного дела. Они помогут разобраться, с чего начать и на какую поддержку можно рассчитывать.

Ранее ветеран СВО Андрей Мальгинов из Кушнаренковского района открыл при поддержке государства цех по производству полистиролбетонных блоков.