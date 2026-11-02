В Башкирии для медсестры СВО собрали два прицепа гуманитарки

Груз едва уместился в два больших автоприцепа для легковых автомобилей, сообщает администрация Туймазинского района.

Героиню встретили в штабе волонтёрского клуба «Плетём Победу» Туймазов. «Мама» рассказала землякам о ситуации на фронте, поделилась историями из практики. По доброй традиции клуба героиня оставила автограф на флаге объединения. Кроме того, она передала штабу свой боевой шеврон, который теперь станет реликвией клуба и займёт почётное место на выставке.