Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
17:17 (UTC+5), 31 Октября 2026

Имамы юга Башкирии приняли решение отправить в зону СВО 150 кг мёда

Добавить в предпочтительные источники Google
администрация Салавата МАКС
Фото: администрация Салавата | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Соборной мечети «Аннаби» Салавата состоялась передача гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В администрации города сообщили о сборе 150 кг башкирского цветочного мёда. Решение об отправке мёда было принято на встрече имамов юга республики.

Шейх, муфтий, помощник Верховного муфтия — председателя Центрального духовного управления мусульман России Рамиль Насыров отметил, что в этом году от Соборной мечети «Аннаби» отправлено много гуманитарной помощи.

«Сгущённое молоко, кондитерские изделия, чай, финики. А в дни Курбан-байрама передали 39 курбанов — богоугодное халяльное мясо. Желаем нашим ребятам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, крепости духа и, конечно же, веры в душе», — сказал он.

Соборная мечеть «Аннаби» направляет гуманитарную помощь регулярно с начала СВО. Кроме того, здесь ежедневно совершают пятикратный намаз и молятся за бойцов, чтобы они были живыми и здоровыми и вернулись к своим семьям.

Ранее в Уфе участнику СВО передали генератор, бензопилу, сварочное оборудование, шуруповёрт, радиостанции и другие вещи, которые помогут воинам в выполнении боевых задач.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru