Имамы юга Башкирии приняли решение отправить в зону СВО 150 кг мёда

В Соборной мечети «Аннаби» Салавата состоялась передача гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В администрации города сообщили о сборе 150 кг башкирского цветочного мёда. Решение об отправке мёда было принято на встрече имамов юга республики.
Шейх, муфтий, помощник Верховного муфтия — председателя Центрального духовного управления мусульман России Рамиль Насыров отметил, что в этом году от Соборной мечети «Аннаби» отправлено много гуманитарной помощи.
«Сгущённое молоко, кондитерские изделия, чай, финики. А в дни Курбан-байрама передали 39 курбанов — богоугодное халяльное мясо. Желаем нашим ребятам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, крепости духа и, конечно же, веры в душе», — сказал он.
Соборная мечеть «Аннаби» направляет гуманитарную помощь регулярно с начала СВО. Кроме того, здесь ежедневно совершают пятикратный намаз и молятся за бойцов, чтобы они были живыми и здоровыми и вернулись к своим семьям.
Ранее в Уфе участнику СВО передали генератор, бензопилу, сварочное оборудование, шуруповёрт, радиостанции и другие вещи, которые помогут воинам в выполнении боевых задач.
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