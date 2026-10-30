В Уфе участнику СВО передали большую партию гуманитарной помощи

Сегодня в Октябрьском районе Уфы участнику СВО передали гуманитарную помощь. Как сообщил глава районной администрации Антон Тарасов, боец увезёт на передовую генератор, бензопилу, сварочное оборудование, шуруповёрт, радиостанции и другие вещи, которые помогут в выполнении боевых задач.

По словам, Антона Тарасова, военнослужащий сейчас приехал в родной город во время краткосрочного отпуска. В администрации он рассказал о службе, о настроении сослуживцев и о том, что сейчас особенно необходимо на фронте.

Ранее Антон Тарасов рассказал об отправке на СВО бойцам мотоцикла и 3D-принтера с комплектующими, сообщал «Башинформ».