В Уфе участникам СВО передали мотоцикл и 3D-принтеры

Сегодня в Октябрьском районе Уфы участникам СВО передали гуманитарную помощь. Как сообщил глава районной администрации Антон Тарасов, в состав помощи вошли мотоцикл, 3D-принтеры с комплектующими, а также другие необходимые вещи.

«Всё это сформировано по конкретным запросам наших защитников — то, что действительно нужно на передовой для выполнения боевых задач и обустройства быта», — сказал Антон Тарасов.

Также сегодня в Уфе состоялась передача партии гуманитарного груза общей стоимостью 13 млн рублей в пять подразделений, где выполняют боевые задачи бойцы из Башкирии. Подробнее в это публикации «Башинформа».