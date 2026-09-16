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16:16 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Белоусов наградил командира уфимского подшефного корвета «Сообразительный»

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации вертолётом ВВС Дании в Балтийском море.

Как сообщает оборонное ведомство страны, 14 сентября в 14.22 корвет «Сообразительный» выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. Боевое судно обнаружило воздушную цель, которую идентифицировало как вертолёт типа Fennec ВВС Дании, который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечал.

С целью предотвращения провокации датского вертолёта командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего винтокрылая машина НАТО покинула район нахождения российского боевого корабля.

Напомним, в 2019 году администрация Уфы и экипаж гвардейского корвета «Сообразительный» 128-й бригады надводных кораблей Дважды Краснознамённого Балтийского флота подписали соглашение о сотрудничестве и шефских связях.

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Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником.

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