Министр обороны Андрей Белоусов поздравил танкистов с праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днём танкиста. В своём обращении он отметил, что воины-танкисты вписали много героических страниц в ратную историю страны, всегда демонстрировали беспримерное мужество, стойкость и взаимовыручку.

«Эти качества, наряду с профессионализмом и чувством ответственности за судьбу России, позволяют успешно действовать в ходе специальной военной операции», — подчеркнул министр обороны.

Андрей Белоусов также отметил вклад учёных, конструкторов, инженеров и работников танкостроительных заводов, которые создают грозные боевые машины. Благодаря их труду танки и сегодня остаются эффективным оружием на поле боя и в запас не уходят.

Министр обороны пожелал современным танкистам преумножать славные традиции своих предшественников, совершенствовать ратное мастерство и стоять на страже суверенитета России. Он также пожелал им крепкого здоровья, как танковая броня, и железной выдержки.

День танкиста традиционно отмечается во второе воскресенье сентября.

Ранее школьники Уфы встретились с танкистами батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан».